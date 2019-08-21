捷運站小宅仍吃香 「冠德美麗台北」兩次標售賣掉5成

捷運工程局委託標售捷運新莊線台北橋站基地開發大樓「冠德美麗台北」，結果出爐，近月兩次標售，總標售戶數 92 戶，最終標脫 46 戶，有 5 成標售戶別順利脫標，成交單價約每坪 48.7-49 萬元之間，相較其他坪數較大捷運宅標售，小坪數捷運宅仍相當受市場歡迎。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，該社區條件最好的高樓層，景氣最好的時候甚至出現每坪 61 萬的歷史高價，不過近年成交單價落在 46-53 萬元之間，社區多數產品 2 房居多，搭配部分的套房產品。

捷運新莊線台北橋站因為距離台北市很近，有些台北市購屋族會跨區，到該社區購屋或租屋，2 房產品金行情近 3 萬元，套房產品租金行情也在 1.5 萬元左右，看坪數大小與裝潢略有差異，整體而言該社區因為靠近台北市又是捷運宅，受到自住客或置產客戶的歡迎。

捷運工程局今年委託公開標售「冠德美麗台北」，兩次標售分別標脫 30 戶與 16 戶，第一次 6 月標售 92 戶標脫 30 戶，平均決標均價為每坪 48.7 萬元，平均溢價 0.6%，第二次標售剩下的 62 戶則標脫 16 戶，平均溢價 0.14%，每坪決標均價為 49 萬元，兩次標售共標脫 46 戶，從幾次的捷運局標售來看，由於底價都和市價接近，投標民眾加價幅度都很有限就有機會得標。