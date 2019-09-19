為英國硬脫歐作準備 歐洲議會將否決沒備份安排的脫歐協議

歐洲當地時間 18 日，歐洲議會以 544 票贊成、126 票反對、38 票棄權的結果通過一項決議，將否決沒有「備份安排」的脫歐協議。此外，如果英國申請再次延長「脫歐」最後期限且有合理、明確的理由，歐洲議會將持開放態度。

這項「備份安排」目的在確保英國北愛地區與愛爾蘭之間不設實體海關和邊防檢查設施等硬邊界。

歐洲議會在隨後發表的一份聲明中表示，對合法且具可實現性的備份安排替代方案抱持開放態度，強調英國要對硬脫歐結果負全責。

此外，聲明指出，即使英國無協議脫歐也需繳納「分手費」，且英國仍要遵守「貝爾法斯特協議」的義務。

聲明強調，如果英國申請再次延長脫歐最後期限，且有合理、明確的理由，例如避免無協議脫歐、舉行大選或公投等，歐洲議會將對英國申請抱持開放態度。

歐盟委員會主席容克昨 (18) 日也警告，一項能夠確保英國順利退出歐盟的協議仍有可能達成，但是英國無協議脫歐的風險還是很大。

容克在歐洲議會上指出，「剩下的時間不多。英國首相告訴我們他想達成協議，但是他面臨的是有協議或是無協議離開的結果。」

(圖片: AFP)

在容克作出這番表態前，芬蘭歐洲事務部部長也對歐洲議會成員表示，10 月底英國極有可能帶著無脫歐協議的結果離開歐盟。

