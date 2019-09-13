貿易戰降溫+ECB降息 瑞信將全球股票評級上調至「增持」

外電報導，即使其他投資銀行因擔憂經濟成長放緩而減持股票，瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG) 財富管理部門已將全球股票評級從「中性」上調至「增持」。

在瑞銀集團 (UBS Group AG) 和德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 的財富管理部門減持股票之際，瑞士信貸做出了不一樣的評級。

瑞信全球首席投資總監 Michael Strobaek 在一份報告表明，中美兩方在近期就貿易釋出善意，美國聯準會及歐洲央行重啟降息，加上歐洲政治風險的下降，都將令股市受益，因此將股票調升至「增持」，當中首選的是美股。

此外，Strobaek 也表示，全球宏觀環境有所好轉，對投資有利，雖然尚不清楚中美貿易談判是否可在 2020 年美國大選前達成協議，但兩方均釋出了善意。

Michael Strobaek 說道：「美國總統川普需要強勁的經濟情況來幫助他連任，而中國則是需要本土經濟回升。」

瑞信在時隔兩個月後，將主要市場股票的權重提高，並且更傾向於美股和全球金融類股票。Strobaek 表示，相對 10 年期公債的實際收益率在最近跌至幾乎為零，標準普爾 500 指數成分股與債券的 5.5% 收益率更具有吸引力，

Michael Strobaek 認為：「目前，我們認為股市有足夠的順風能更進一步攀升，我們將會繼續非常仔細研究並關注事態發展，並在必要時調整我們的評估。」