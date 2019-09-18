〈每日外資外匯觀點〉或許該提防的是聯準會利率按兵不動的風險

周三市場將迎來美國聯準會利率決議，亞洲盤交易時段，美元指數持穩在 98.25 附近，相較之前，投資人對聯準會降息預期已開始降溫，分析師甚至提醒，須防範聯準會意外維持利率不變的風險，果真如此，美元將大幅上漲。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 策略師表示，如果聯準會果真降息 25 個基點，那麼這將是最後一次，直到真正出現衰退跡象，聯準會才會再次啟動降息。

巴克萊 (Barclays) 也預期聯準會將再度降息 25 個基點，但前瞻指引將不會有太大變化；該行經濟學家並預期本周聯準會政策聲明、經濟預期以及主席鮑威爾會後記者會措辭都會明顯偏鴿。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 則認為，市場正在錯誤判斷聯準會鴿派的程度，儘管可能調降利率，但 FOMC 會後聲明將不會那麼鴿派。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Ryan McKay 表示，美國近期經濟數據和貿易緊張局勢的緩解，給予聯準會在貨幣政策上採取更為中性立場的空間，事實上，目前投資人需要防範的重大風險就是聯準會意外按兵不動，果真如此的話，美元將大幅攀升。

芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場對聯準會降息的預期為 65.8%，較前一周的 90% 大減。Forex 外匯網站提醒，如果聯準會此次維持利率不變，並冒著激怒美國總統川普的風險，美元可能會走高。