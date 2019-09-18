紐約匯市—Fed關鍵決策前 美元震盪下跌；原油風暴暫歇 英鎊歐元走揚

週二 (17 日) 美元指數在震盪之下走低，因沙國能源部表示已全面恢復石油生產，避險情緒降溫，加上市場聚焦聯準會 Fed 即將降息一碼，美元下跌 0.36% 至 98.266。

最新 FedWatch 顯示，明天 Fed 宣布降息一碼的機率，下降至 50.8%，維持利率不變的機率則增加至 49.3%。市場部分聲音認為，這可能是 Fed 近期最後一次降息，因為沒有更多數據顯示美國經濟放緩。

Brown Brothers Harriman 分析師認為：「如果這次 Fed 降息一碼，那麼，這可能是市場看到美國真正進入衰退之前，最後一次降息」。

此外，隔夜回購利率飆升，也引發市場擔憂。根據 Refinitiv 數據顯示，隔夜回購利率飆高至 10%，創下 2003 年以來最高。紐約 Fed 也進行連續兩天的回購操作，為市場帶來流動性。

美林美銀利率策略長 Mark Cabana 認為，回購利率飆高超過 Fed 目標，顯示 Fed 可能正在失去對於貨幣市場的掌控，引發 Fed 再行量化寬鬆政策的揣測。也有分析師認為，這是因為企業繳稅與 780 億美元公債供應結算所導致，但不太可能是一個長期推升的因素，對美元的上行壓力不易持久。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

市場氛圍改善，英鎊相對上漲，盤中 GBP/USD 揚 0.58% 至 1.2528，創下一半月新高。歐元亦相對反彈，對美元升值 0.59% 至 1.1065。德國公布 9 月 ZEW 景氣指數為 -22.5，優於市場預期之 -37。

麥格理全球外匯策略長 Thierry Wizman 表示，部分歐洲的經濟數據表現不錯，加上市場恐慌氛圍改善，看到歐元出現一些買盤，這也許是歐元表現略為改善的原因之一。

EUR /USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週三 (18 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.22。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1071 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2503 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6867 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3243 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.12 日圓。