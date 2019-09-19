〈Fed降息〉Fed利率聲明全文：經濟仍溫和 但企業投資、出口有所減弱

台北時間週四 (18 日) 凌晨 2 時，Fed 宣布降息一碼，將聯邦基金利率目標區間下調至 1.75% 至 2.00%，符合市場預期，同時 Fed 所釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 中位數顯示，今年 Fed 官員預期不會再有降息空間。

以下是 Fed 9 月利率會議聲明全文：

自聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月會議以來收到的數據顯示，勞動力市場依然強勁，經濟活動一直在以溫和的速度增長。平均而言，近幾個月就業增長穩定，失業率保持在低位。儘管家庭支出一直在強勁增長，但企業固定資產投資和出口卻有所減弱。以 12 個月為基準，總體通貨膨脹率以及食品和能源以外的其他商品的通貨膨脹率都低於 2%。以市場為基礎的通膨補償措施仍然很低；基於調查的長期通膨預期指標幾乎沒有變化。

根據 Fed 法定職責，委員會尋求促進最大限度的就業和價格穩定。鑑於全球形勢發展對經濟前景的影響，以及通膨壓力減弱，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調至 1.75% 至 2%，這一行動支持委員會的觀點，即經濟活動持續擴張、勞動力市場狀況強勁、通膨率接近委員會設定的 2% 的對稱目標是最有可能的結果，但關於這一前景的不確定性依然存在。委員會考慮未來路徑的聯邦基金利率目標區間，它將繼續監控經濟前景和意義的信息將作為適當的維持擴張，與一個強大的勞動力市場和通膨接近對稱的 2% 目標。

在確定聯邦基金利率目標區間未來調整的時機和規模時，委員會將評估相對於其最大就業目標和對稱的 2% 通膨目標而言，已實現和預期的經濟狀況，這一評估將考慮廣泛的經濟數據，包括勞動力市場狀況的衡量指標、通膨壓力和通膨預期的指標，以及金融和國際形勢。

本次投票中，支持降息一碼的有 FOMC 主席鮑爾 (Jerome Powell)、FOMC 副主席威廉斯 (John Williams)、FOMC 理事鮑曼 (Michelle Bowman)、FOMC 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、FOMC 理事克里拉達 (Richard Clarida)、FOMC 理事奎爾斯 (Randal Quarles)、芝加哥分行主席伊文斯 (Charles Evans)。

投票反對降息一碼的有聖路易斯分行主席布拉德 (James Bullard)，因布拉德在本次會議上，更傾向降息二碼；另外投票反對降息一碼的還有堪薩斯分行主席喬治 (Esther George) 與波士頓分行主席羅森格倫 (Eric Rosengren)，喬治與羅森格倫在本次會議上傾向不降息。