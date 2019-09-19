盤前財經大事搶先讀2019年9月19日

今日操盤前瞻

台灣央行理監事會議

日本央行利率決策

美國 8 月領先指標

法說會：嘉泥、陞泰、大華金、英利 - KY、茂順

除權息：台積電、濱川、華孚、生展

三分鐘掌握 Fed 決策：保險降息、考慮擴表、拒絕負利率

美國聯準會 (Fed) 一如預期在週三 (18 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.75%-2% 的區間，為今年 2008 年底來聯準會的二度降息，主因是考量全球經濟放緩，低通膨與貿易不確定性仍然存在。閱讀全文...

鴻海半導體布局一條龍 結盟創意拓 ASIC 市場

鴻海 (2317-TW) 集團強拓半導體布局，除透過子公司虹晶，打造 IC 設計、模組、系統的一條龍解決方案，更攜手創意 (3443-TW) 強拓 ASIC(特殊應用晶片) 市場。閱讀全文...

名列大到不能倒銀行 兆豐銀：短期無增資計畫 維持配發現金股息

兆豐金 (2886-TW) 核心子公司兆豐銀被列為系統性重要銀行 (D-SIBs)，恐面臨增提資本壓力，但兆豐銀昨 (18) 日表示，未來兩三年內暫無增資計畫，股利政策也將以現金股息為主，短期無調整計畫。閱讀全文...

遭債權人申請強制執行 華映正式宣告破產

大同 (2371-TW) 集團子公司華映昨 (18) 日舉行重大訊息表示，由於公司資產不足抵償負債，且部分債權人 17 日聲請法院強制執行公司土地、建物、設備等各項資產，致公司已無法繼續生產、營運，董事會於今日依公司法第 211 條規定決議聲請法院宣告破產，以使員工及各債權人能依法律規定公平受償。閱讀全文...

發票、彩券 12 月起提高課稅門檻 財部傳授三招省稅金

財政部提醒，9 月開獎的發票統一發票，包括雲端或實體通路，可藉由三種方式兌獎可省下所得稅稅金，包括延後至實體通路兌獎，以手機 APP 兌獎的則等到 12 月再點選領獎，就能輕鬆省下 800 元稅金。閱讀全文...