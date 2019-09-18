因應貿易變局 二大選股方向避開中國賺更大

在美中貿易戰下，投資風向也跟著轉向，過去紅極一時的「中概股」已不是市場追逐焦點，反倒是能適時移動供應鏈、產能分散才是未來贏家。在「避開中國賺更大」的選股前題下，有二大方向值得重視。

第一、能夠分散產能，獲利還能提高的公司；第二、中國布局本來就不高，技術含量又高。以此兩大指標追蹤上市櫃企業的獲利變化，勝算頗高。

《財訊》報導指出，美中貿易戰反反覆覆的談判過程，企業決策者猶如置身雲霄飛車，各大台商也正上演一齣齣「出中國記」，各大企業的中國布局，也成為股東會、法說會的必考題。

不過，台商在 1989 年六四事件後，率先進入中國，從華東開始，接著移到華中，再深入內陸如四川、河北設廠，和中國當局有著千絲萬縷的牽連，不管是關廠或縮編，都不能明說，以免刺激了愛面子的官方。

從上半年上市櫃企業的財報數字，卻不難發現 1 年多來，台商漸漸改變整體布局，企業的獲利結構也開始出現轉變，有三大方向：中國投資遲緩近停滯、中國收益匯回趨緩、中國投資損益大幅縮減。

(圖表：財訊提供)

根據《財訊》報導，從企業的長遠布局來看，美中不管是貿易戰、經濟戰，都是一場持久戰，中國因應勞工及經營成本高漲，本來就需要進行結構轉型，企業若能因應產品特性，分散產能供應，並進行質量升級，是非常健康的作法。

今年上半年的財報中，EPS 較去年同期維持成長，且來自中國認列獲利比重逐年下降的公司，可視為已經有因應貿易戰的能力，值得注意。這種公司可分為三大類型：加碼非中國地區的產能、跨足新事業布局、新需求景氣循環帶動。

除了轉型成功的案例，台灣還有很多企業，基於技術性或行業特性，中國資產、獲利占總公司的比重本來就不高，在 10% 以下，但依舊能維持高獲利，其中，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 就是代表，其次是 IC 設計業，如果沒有特別針對中國內需，比重不會太高。

整體而言，在「避開中國賺更大」的選股前提下，最能因應貿易變局的公司，將是長期追蹤的方向。