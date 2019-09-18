〈MOD推自選餐〉搶東奧商機 明年4K機上盒用戶數將倍增達110萬戶

中華電 (2412-TW) 今 (18) 日宣布，除 MOD 推出 3 款「自選餐」外，也備戰 2020 東京奧運，董事長謝繼茂指出，已在洽談 IPTV 轉播權，並啟動 4K 機上盒升級計畫，目前約有 40 萬戶使用 4K 機上盒，預計明年東京奧運前，用戶數將成長 1.75 倍，達 110 萬戶。

謝繼茂表示，為迎接即將登場的 2020 東京奧運，中華電已啟動 4K 機上盒升級計畫，雖然機上盒本來就會定期汰換，有正常汰換時程，但用戶也可免費申裝，估今年底前 4K 機上盒戶數將達 50 萬戶，明年受惠東京奧運，200 多萬 MOD 用戶中，將有 110 萬戶使用 4K 機上盒。

東京奧運版權費用方面，謝繼茂指出，以 IPTV 轉播權為主，目前談到的金額為 1800 萬美金，不含稅金與傳輸費，不過，希望能組個團隊，如無線電視、有線電視等一同合作。

另外， 5G 方面，NCC 日前公告「行動寬頻業務管理規則」，釋出頻譜包含 1.8GHz、3.5GHz 及 28GHz 頻段，合計 2790MHz 頻寬，中華電董事會今日決議，參加 108 年行動寬頻業務釋照競標。

謝繼茂日前指出，3 個頻段競標總價 300 億元，雖然價格比預期高，但也接近目標價，預期競標回合數將較少，此外，開台初期將以自用網路為主，暫不會有商業談判的打算。