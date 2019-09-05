領了股息就跑！外資8月淨匯出逾2000億元 8年來單月最大撤離

金管會今 (5) 日公布最新外資統計，8 月淨匯出 64.868 億美元 (折合約新台幣 2029 億元)，不但讓餘額跌破 2000 億美元大關，而且創 8 年以來單月最大匯出金額，金管會表示，主要是 8 月上市櫃公司發放現金股利，但估算外資拿到的現金股利逾新台幣 5000 億元，顯見外資領了股息後，大部分資金仍留在台繼續投資。

據金管會統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人 8 月淨匯出約 64.86 億美元，陸資累計淨匯出約 0.008 億美元，合計外資 8 月單月淨匯出 64.868 億美元，僅次於 2011 年 8 月的單月淨匯出 80.2 億美元，創下近 8 年來單月最大匯出金額。

金管會表示，累計至 8 月底，一般外資累計淨匯入約 1993.61 億美元，較 7 月底累計淨匯入 2058.47 億美元，單月減少約 64.86 億美元。陸資累積淨匯入約 1.865 億美元，較 7 月底累計淨匯入 1.873 億美元，減少約 0.008 億美元。

對於外資大舉匯出，金管會證期局副局長張振山表示，今年上市櫃公司發放現金股利共新台幣 1.42 兆元，以外資占台股 38.5% 估算，外資今年拿到的現金股利約 5467 億元，由於依央行規定，外資領了股息後若不再投資，就必須匯出、不得停泊台灣，以免造成新台幣匯價升值波動，因此，此為領了股息後的季節性匯出，歷年 8 月亦有此情況。

張振山表示，今年 1 到 8 月，外資累計淨匯入仍有 18.32 億美元，而台股指數前 8 月上漲 9.16%，優於日本的 3.45%、新加坡的 1.23%，香港則是跌 0.47%、韓國跌 3.59%，顯示台股表現相對好，外資匯出為季節性匯出，無須擔憂。