日本8月出口減少8.2%、對中出口仍無起色

日本財務省在週三 (18 日) 發布了最新統計數據。日本 2019 年 8 月的貿易統計初值為 1363 億日圓的入超，也是連續第 2 個月出現貿易赤字。而路透社在事前所作的預測值中位數為 3559 億日圓的入超，實際的入超幅度較預測值低了許多。由於中國的景氣放緩，對中出口較去年同期減少 12.1%。

(圖片：翻攝自日本財務省)

出口較去年同期減少 8.2%，是連續第 9 個月的減少。進口年減 12%，為連續第 4 個月的減少。出口的數量指數為 6% 的減少，是近 2 個月來首度轉負。

出口項目方面，半導體等製造設備減少 24.5%、汽車部分組件減少 13.6%、汽車減少 7.2%。

進口項目方面，原油減少 25%、煤炭減少 24.5%、液化天然氣減少 23.3%。

從區域分佈來看，對中出口減少 12.1%，連續 6 個月減少。液晶面板及半導體製造設備、用於液晶面板等裝置的光學儀器，還有汽車變速箱的需求減少許多。中國經濟放緩的影響明顯，不過財務省官員表示，今年 8 月對中出口額達 1.2 兆日圓，仍是歷年 8 月第 4 高的水準。

日本 8 月出口減少 8.2%、對中出口仍無起色。(圖片：AFP)

對美出口年減 4.4%，是近 11 個月來的首度減少。汽車及汽車零件等的出口減少，日本財務省官員表示「由於 8 月盂蘭盆節連假工廠停工，出口出現減少傾向」。

對韓出口年減 9.4% 至 4226 億日圓。包含啤酒的食品出口大減 40.6%。由於日韓關係惡化，南韓的拒買日貨運動也持續發酵當中。