美中貿易戰受惠國犧牲大？越南台廠稱傷害遠比受益多

過去數個月來，大型跨國公司如谷歌 (GOOGL-US)，甚至鴻海 (23147-TW)、三星等許多大型工廠，紛紛為了躲避高額的關稅，而在越南尋求新的廠房用地，不過當地駐越南台廠表示，受到美中貿易戰而不合理堆高的工資與土地成本，傷害大於貿易戰帶來的受益。

根據《彭博社》報導，越南越來越多企業抱怨其基礎設施不足以應付貿易戰而來的大批轉單，工資與土地成本不合理的飆升，加上港口擁擠，缺乏完善基礎建設和相關道路法規。

貝恩諮詢公司駐新加坡總裁 Gerry Mattios 表示，越南應付貿易戰轉單的成本資金逐漸增加，恐意味著生產商需要將業務轉移到斯里蘭卡或柬埔寨等地。

越南成了美中貿易戰第一受惠國，台灣僅次第二 (圖片: 彭博社)

根據越南政府公布數據顯示，今年前 8 個月已支付的外國直接投資總額比 2018 年同期增加了 6.3%，達到 120 億美元，新企業註冊項目數量激增 25% 到 2406 項。

自美中貿易戰以來，至少到今年上半年為止，許多為避開川普關稅的中國轉單，讓越南被市場認為，成了美中這場貿易戰的最大受惠國。

基礎建設不足

越南在 2017 年的全球貨櫃運輸量中的份額僅為 2.5%，而中國為 40%。 BI 研究公司顯示，海運貨櫃運力需求增長近 10 倍，較過去十年增長 10% 至 12%，第三方物流和貨運代理業務也隨之增長，以滿足新的需求。

去年越南海港的貨物運輸量超過 5.3 億噸，比去年同期增長 20%。出口貨物吞吐量增長 15% 至 1.428 億噸。去年運輸了 1810 萬 TEU 的集裝箱，比上一年增加了 26%。許多企業抱怨港口壅塞，影響出貨品質。

土地成本

根據房地產服務提供商 Savills Plc 編制的數據，越南土地價格從三年前翻漲了一倍，地價成本也成了越南經濟成長的阻礙一項制約因素。

2019 年上半年，越南幾個省的工業區租金價格同比上漲了兩位數，其中平陽市 54.6%，胡志明西北部的寧寧是上漲 31.1%。在河內以東的海陽，價格上漲了 29.4%，其中西寧省的增長更是高達 63.6%。

台灣知名全球自行車高級座墊大廠，DDK 鋒明國際集團，在越南設廠已長達 20 年，是當地的資深台商。蔡文瑞表示：「就目前情況看來，資金成本大於貿易戰收益情況下，即使台灣 5% 的駐中國公司搬遷到越南，基礎設施也會不堪負荷。」

勞動力成本

根據兩家公司與 Binh Duong 官員在政府網站上發布的數據顯示，雖然越南的勞動年齡人口比例將保持相對穩定，不過很難為技術公司提供高質量的勞動力。

越南勞動人口穩定 (圖片: 彭博)

當地台廠表示越南的生產率比中國的生產率低 25%-30%，加上僅有 60% 工人會說中文，他們需要多於 20% 到 30% 的工人才能達到生產目標，意味著需要更高的勞動力成本。

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