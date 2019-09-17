本週Fed「不降息」的預期突然暴增35%！理由何在？

根據最新 FedWatch 顯示，降息一碼的機率，從上周的 94.6% 驟降至 64.6%。維持利率不變的機率則為 35.4%，一個月前，這個機率是 0%。市場看法突然改變的理由在哪裡？

FedWatch 9 月 Fed 降息可能分布 (來源: FedWatch)

雖然市場仍普遍認為，本週聯準會將降息一碼，但短短一週內，降息的情緒已經轉弱。周一能源價格飆升，可能讓聯準會不會急於降息了。

國際信評公司 S&P 首席經濟學家 Beth Ann Bovino 認為：「雖然油價上漲，對核心通膨的傳遞效應較小，但整體物價的上漲，加上美國核心通膨已有升溫跡象，可能讓聯準會很難再進一步降息」。

近期公布的經濟數據，多數好於市場預期，包括零售銷售的增長，以及消費者信心的好轉。美中貿易戰的緩和，也對未來前景的威脅帶來一些緩解。此外，消費者物價年增率已經來到 2.4%，若再加上這幾日油價的暴漲，低通膨的憂慮，可能已不再是聯準會降息的理由。

Beth Ann Bovino 預期，聯準會主席鮑爾可能將重申，這只是中期間的調整，不是長期寬鬆循環的開始。

Leuthold Group 投資策略長 Jim Paulsen 表示：「雖然我們認為會降息一碼，但是這樣的預期正在減弱。聯準會也許會說「我們已經差不多完成 (降息) 了」，這類有別於市場預期的戲劇性戲碼，可能會在貨幣政策公告中上演 」。

State Street Global Advisors 首席策略投資長 Michael Arone 表示：「市場仍期待，聯準會在 2021 年中之前，再降息至少三次。不過，對於本週的降息預估，已經減少了」。

「市場認為，如果沒有中美的貿易衝突，聯準會可能不會在這個時間點上降息。鮑爾在新聞發布會上，對於「中期調整」說法是否改變，是關注焦點」。Michael Arone 表示。