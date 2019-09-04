印尼提「增值稅」加徵法案 瞄準Google、亞馬遜、Netflix

印尼財政部長 Sri Mulyani Indrawati 昨 (3 日) 表示，計畫向谷歌 (GOOG-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 以及 Netflix(NFLX-US) 等科技巨頭徵收增值稅 (VAT)，強調這是對市場負責的舉措。

Indrawati 週二 (3 日) 於聲明中指出，由於這些科技公司對印尼經濟有重大影響能力，因此無論有無在當地設立辦公室，一旦加徵增值稅，將被視為對印尼負責的常駐機構。

一直以來，科技巨頭在納稅方面備受批評，主要因為他們能跨越國界提供服務，卻選擇在低稅收的國家實現盈利，來逃避稅收，違反公平規則。

2016 年，谷歌因涉嫌廣告收入逃稅，與雅加達政府爆發稅務糾紛。印尼政府此前一再強調，Netfilx 等串流服務供應商應該和其他服務供應商一樣，公平支付稅收，顯示印尼政府希望科技公司在服務落地同時，繳稅以示對當地市場負責。目前仍不清楚該法案何時提交議會批准。

目前印尼增值稅率為 10%，只要是進出印尼的商品與服務，都涵蓋在徵收範圍內。目前仍不清楚該法案何時提交議會批准。

該法案為總統實行競選承諾所提出，是印尼政府在稅務改革的一部分，主要為了提升政府稅收收入，並進一步吸引投資，同時包含公司稅改革。

Indrawati 指出，2021 年的公司稅將從原先的 25%，調降至 20%，擁有至少 40% 公共股權的企業，稅率也將從 20% 調降至 17%。

若資金在國內獲得再投資，她還提議取消境內外投資獲得的股息所得稅。