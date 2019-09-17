儒鴻將斥52.7億元赴印尼設廠 首期成衣產能2021年Q2投產

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (17) 日晚間公告，將斥資 1.7 億美元(約新台幣 52.7 億元)，在印尼增設織布及成衣一貫廠，預計第 1 期成衣產能將於 2021 年第 2 季開出。

儒鴻表示，為分散生產基地集中之風險，擴大生產規模以滿足產能需求，因此計畫於印尼增設織布及成衣一貫廠，將自今年 10 月起，分 3 階段完成投資計畫。

據了解，儒鴻印尼新廠設計產能成衣 120 條線、布月產能 100 萬公斤，其中前面 2 階段會先將成衣產能開出，布則是最後第 3 階段全數開出，公司預計，第 1 階段 60 條成衣產線最快在 1 年半後，約在 2021 年第 2 季投產。

以儒鴻目前成衣產能來看，自有產能加上外包，1 個月約可製造 900 萬件至 1000 萬件成衣，公司透露，越南還是有小規模擴產，但會以改善生產效率方式提升產能，未來擴產重心還是以印尼為主。

法人推估，儒鴻印尼新廠完全投產後，每個月可增加 250-300 萬件成衣產能，等同於增加 25-30% 左右的產能。

儒鴻董事長洪鎮海日前就曾透露，明年新舊客戶已經談好的訂單，如果沒有新設廠，將不夠支應產能，目前布廠在越南，整體生產差距時間不會超過 1 天。