〈台達電攻數位轉型〉海英俊：資料是未來的石油 有兩個發展關鍵

微軟 (MSFT -US) 與台達 (2308-TW) 今 (17) 日共同宣布啟動全球策略合作，瞄準企業數位轉型，台達電董事長海英俊表示，現在全世界、每一家公司都在談數位轉型，但做得好、成功的沒幾家，他也提出數位轉型資料上雲的關鍵，安全與儲存空間，更直言資料就是未來的石油。

海英俊表示，近年來不只台灣，全世界都一直在說企業轉型升級，但對製造業，尤其是對做硬體的廠商來說，因成本很容易透明化，利潤越來越薄，顯示硬體加值已經走到底，未來的加值趨勢將朝軟體發展。

海英俊進一步指出，現階段數位轉型最難的不是把系統建立起來，而是要讓整個公司數位化，從 MES 生產製造系統、ERP 資源管理系統到服務都要上雲，雖然電腦就是一部分的數位化，但如果不能把所有系統連接起來，就不算做到數位轉型。

海英俊表示，面對數位轉型趨勢，企業需要一步一步慢慢來，而資料就像是以後的石油，而資料安全與上雲端的儲存空間就顯得相當重要，如果資料儲存不安全，後果恐怕會比無人機攻擊煉油廠更嚴重。

至於在台灣的布局發展，海英俊表示，目前在台灣的投資從南到北都有，包括在南科蓋廠、台中設置機器人製造研發中心、桃園中壢則發展電動車，台北總部旁的地也完成購置。