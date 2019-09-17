〈台達電攻數位轉型〉與微軟推三大合作策略 啟動AI資料科學計畫

隨著數位轉型議題在近年發酵，微軟 (MSFT -US) 與台達電 (2308-TW) 今 (17) 日共同宣布啟動策略合作，瞄準企業數位轉型，並發表三大策略合作計畫，台達電將導入 Microsoft Azure 混合雲、與微軟共同推出智慧雲端智能製造品質管理方案與新型商業模式，並與微軟美國總部 AI 學習研發團隊啟動資料科學計畫。

台達電董事長海英俊表示，以往與微軟合作主要是在硬體設備，包括提供微軟 Xbox 的電源供應器，還有使用微軟 Windows 系統，而這次與微軟合作，不只是因為雙方在全球皆有布局，能相互輔助，也期待透過與微軟的合作中，從資料裡面找到更多的價值。

海英俊進一步指出，希望藉由雙邊合作達到效益提升、降低品質成本的目的，目前包含在預防、檢測、退貨等的支出占比約營收 5%，預期透過與微軟的合作每年將至少降低 1% 的品質成本，若以台達電每年營收 2000 多億來算，每年至少能省下 20 億元。

台灣微軟總經理孫基康表示，自從加入微軟後有 2 個目標，第一，加速台灣產業數位轉型，第二，是期望可以整合資訊技術 (IT) 跟營運技術 (OT)，而雙邊的整合，將延伸出更多資料數據與價值。

孫基康表示，台達電在智慧製造具有優勢，未來將透過軟體、IT、CLOUD、AI 等，讓企業關鍵系統使用 Azure 混合雲，包含 MES 生產製造系統、ERP 資源管理系統等更能加速數位轉型進程，此外，Azure IoT 系統也能改變智慧樓宇的管控模式。

孫基康進一步指出，台達將與微軟美國總部 AI 深化強化學習研發團隊啟動資料科學計畫，發展 AI 深度學習，目前有兩個合作專案，分別是機器手臂調校、風扇異音檢測，而這也是微軟在台灣第一次與企業共同投入技術開發，台達也是現階段唯一合作的企業。