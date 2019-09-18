美國區塊鏈新創公司 Harbor 9 月 16 日宣布，已跟西雅圖房地產投資公司 iCap Equity 達成合作協議，計劃透過 Harbor 的區塊鏈平台將 1 億美元的房地產基金代幣化。

Harbor 表示，iCap Equity 正在使用 Harbor 的區塊鏈平台來改善旗下 4 個房地產基金的流動性，目前，該基金管理著超過 1 億美元的資產。為此，Harbor 在以太坊區塊鏈上創建了代幣，以作為部分資金的代表，而兩家公司之間的合作關係將允許 iCap Equity 的投資者和代理商相互買賣 iCap 證券。

據稱，這些基金的代幣化將為房地產投資者改善流動性。iCap Equity 執行長 Chris Christensen 補充道，「iCap 為投資者提供了高收益的投資機會，但這些投資通常會有 3 到 5 年的鎖定期，因為它們都是以房地產為基礎的。如今透過 Harbor，我們將能提供同樣強勁的回報。」

Harbor 是基於以太坊提供服務，融合 R-Token 標準技術，實現項目方在符合證券、稅務以及其他監管條例的要求下發行基於 ERC20 的證券型代幣。去年，Harbor 成功籌得 2800 萬美元，該公司將會為那些「希望通過代幣提供所有權」的公司開發 ERC20 代幣。

Harbor 執行長 Josh Stein 表示，該公司平台可以實時追蹤「證券型代幣交易」和「投資者的真實身份」，確保每筆代幣銷售無論何時何地都符合要求。他解釋，Harbor 平台上的產品與普通的私募配售相似，主要區別在於平台使用區塊鏈協議及架構，從而得以接觸更廣泛的投資群體。

這篇文章 顛覆投資生態！ Harbor 助 1 億美元房產基金實現代幣化 最早出現於 區塊客。

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