加密貨幣交易所 Bitcoin.com 9 月 16 日宣布，已跟宏達電（HTC）的區塊鏈手機 EXODUS 1 達成合作，打算為這款手機預載比特幣現金（BCH）錢包應用程式；至於已擁有 EXODUS 1 的用戶，只需完成系統更新即可獲得上述程式。

此外，Bitcoin.com 的網路商店現已上架 EXODUS 1 手機，而未來新款手機也都將同步上架。

HTC 區塊鏈長陳信生在聲明中表示，「EXODUS 1 內置的另一款錢包 Zion Vault 非常樂意從硬體端支援 BCH，同時也將與 BCH 區塊鏈齊頭並進，作為主導支付金流和平台的替代方案。」

截至目前為止，EXODUS 1 售價為 699 美元。HTC 還表示，將於今年第三季度推出另一款區塊鏈手機 Exodus 1s，其價格約為 200 至 300 美元，希望將區塊鏈技術與更多日常生活應用完美結合，並保障更多使用者的個人隱私安全。

區塊客此前報導，韓國電子製造商 LG 集團即將推出適用於區塊鏈的智慧型手機。據稱，LG 已完成有關區塊鏈和去中心化應用程式（dApps）的市場研究，接下來將要在其生產的智能手機中置入區塊鏈技術及其相關功能。

這篇文章 HTC、Bitcoin.com 能擦出什麼火花？ EXODUS 1 新增支援 BCH 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』