BitPay 打開「以太幣支付」的大門！V 神樂見其成鼓勵實際應用

區塊鏈支付公司 BitPay 昨(16)日發出新聞稿表示,短期內將開始支援以太幣支付,除了允許企業用戶、合作商家在無需任何集成的情況下使用以太幣處理支付和跨境交易以外,BitPay 錢包用戶也將能開始儲存和使用以太幣,Bitpay 的 Visa 金融卡持有者也能使用以太幣進行充值。

成立於 2011 年,BitPay 現在 200 多個國家提供法幣和加密貨幣的支付服務,此前已支援比特幣、比特幣現金以及少數穩定幣,而這次選擇支援以太坊更被認為是頗具意義的舉措。

對此,以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 發表推特貼文稱,「很開心以太幣能開始融入更多的加密貨幣支付解決方案,這確實為以太坊生態系統開闢了一個新的世界,我們可以一起繼續成為加密貨幣實際應用的領先創新者。」

Bitpay 執行長 Stephen Pair 則是表示,「為了簡化多國商家和服務提供者收發款項的流程,我們會定期對區塊鏈項目和加密貨幣進行評估,而這次選擇了以太幣,是因為它在實際應用方面擁有廣泛的支持。」

區塊客上週報導,英文網媒《香港自由新聞》(Hong Kong Free Press,HKFP)創辦者兼總編輯 Tom Grundy 在推特發文聲稱,「BitPay 在缺乏充分理由之下,拒絕為香港自由新聞轉移捐款,且此情況已持續長達 3 週。有鑒於此,我們目前暫停接受加密貨幣捐贈」,更奮起抵制,呼籲各界「永遠不要使用 BitPay」。

