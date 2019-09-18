針對多國監管機構指控「Libra 將威脅全球金融體系」的質疑，Facebook 區塊鏈負責人 David Marcus 日前在推特上發文，試圖捍衛 Libra Association 的地位。

Marcus 在一則題為「關於國家貨幣主權與 Libra」的貼文中寫道，「Libra 並無創造新的貨幣，而是在現有貨幣之上運行一個更好的支付網絡和系統，為全球用戶提供有意義的價值」，如此一來，「主權國家的地位自然得以維護」。

5/ As such there's no new money creation, which will strictly remain the province of sovereign Nations.

— David Marcus (@davidmarcus) 2019 年 9 月 16 日

Marcus 表示，Libra 將由一籃子的強勢貨幣 1：1 擔保，並強調 Libra Association 勢必將進行強而有力的監管監督，以防止公司背離 1：1 掛鉤的承諾。他總結說，「Libra 將持續與中央銀行、監管機構和政策制定者合作，確保能深入了解 Libra 的設計和運營方式進而化解疑慮」。

區塊客昨（16）日報導，法國財政部長 Bruno Le Maire 與德國財政部長 Olaf Scholz 發表聯合聲明稱，Libra 不僅對消費者帶來威脅，也會影響金融系統穩定，將竭力阻止這項計畫在歐元區內運作。兩國更強調，Libra 無法讓歐洲各國的監管單位信服，且證明他們能妥善解決這些潛在風險，所以絕不能妥協讓一家私人企業發行貨幣，因為在缺乏適當監管的情況下，Libra 將削弱政府的「貨幣主權」。

為此，Libra Association 負責人 Bertrand Perez 表示，Libra Reserve 並不會影響各國中央銀行的貨幣政策，他說道：「在我們看來，法國和德國監管者的說法似乎並不合理，這是他們的國家貨幣政策，其實反過來 Libra 才是受法定貨幣政策影響的一方。若說 Libra 發行之時，某個國家貨幣突然出現危機，我們就會將其從一籃子貨幣中剔除掉，但是這個決定需要由 Libra Association 投票表決後才能執行。」

這篇文章 Libra 沒有「創造貨幣」何來削弱「國家主權」？ David Marcus 挺身說話了 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』