Libra 沒有「創造貨幣」何來削弱「國家主權」？ David Marcus 挺身說話了

針對多國監管機構指控「Libra 將威脅全球金融體系」的質疑,Facebook 區塊鏈負責人 David Marcus 日前在推特上發文,試圖捍衛 Libra Association 的地位。

Marcus 在一則題為「關於國家貨幣主權與 Libra」的貼文中寫道,「Libra 並無創造新的貨幣,而是在現有貨幣之上運行一個更好的支付網絡和系統,為全球用戶提供有意義的價值」,如此一來,「主權國家的地位自然得以維護」。

5/ As such there's no new money creation, which will strictly remain the province of sovereign Nations.

— David Marcus (@davidmarcus) 2019 年 9 月 16 日

Marcus 表示,Libra 將由一籃子的強勢貨幣 1:1 擔保,並強調 Libra Association 勢必將進行強而有力的監管監督,以防止公司背離 1:1 掛鉤的承諾。他總結說,「Libra 將持續與中央銀行、監管機構和政策制定者合作,確保能深入了解 Libra 的設計和運營方式進而化解疑慮」。

區塊客昨(16)日報導,法國財政部長 Bruno Le Maire 與德國財政部長 Olaf Scholz 發表聯合聲明稱,Libra 不僅對消費者帶來威脅,也會影響金融系統穩定,將竭力阻止這項計畫在歐元區內運作。兩國更強調,Libra 無法讓歐洲各國的監管單位信服,且證明他們能妥善解決這些潛在風險,所以絕不能妥協讓一家私人企業發行貨幣,因為在缺乏適當監管的情況下,Libra 將削弱政府的「貨幣主權」。

為此,Libra Association 負責人 Bertrand Perez 表示,Libra Reserve 並不會影響各國中央銀行的貨幣政策,他說道:「在我們看來,法國和德國監管者的說法似乎並不合理,這是他們的國家貨幣政策,其實反過來 Libra 才是受法定貨幣政策影響的一方。若說 Libra 發行之時,某個國家貨幣突然出現危機,我們就會將其從一籃子貨幣中剔除掉,但是這個決定需要由 Libra Association 投票表決後才能執行。」

