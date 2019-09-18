美國富國銀行（Wells Fargo）9 月 17 日發布官方消息稱，目前正在開發一種與美元掛鉤的加密貨幣，日後將在該公司的首個區塊鏈平台上運行。

官方表示，這款名為「富國銀行數位現金」（Wells Fargo Digital Cash）的加密貨幣，最初將在該公司業務的內部結算流程中進行試點，而後盼其能夠通過全球網路來實際結算跨境支付，而其國際網點也將能夠使用該代幣在彼此之間轉移資金。

富國銀行創新部主管 Lisa Frazier 表示，隨著銀行服務轉型數位化，富國銀行也就開始意識到，「對於減少傳統國界之間摩擦的需求正日益增長，而今天的技術促使我們在這方面處於有利地位。

富國銀行專有的分佈式帳本技術（DLT）平台正好能夠實現「近乎實時」的資金轉移，而且「不會對基礎帳戶、交易記錄或對帳基礎設施造成影響」。

另外，它還將允許該公司的國際辦事處在正常營業時間之外轉移資金，消除對第三方支付中介機構的依賴，並減少此類交易所衍生出來時間和金錢成本。

富國銀行表示，這一試點計劃預定明年開始實施，屆時將從美元資金轉帳著手，而後再擴展到其他貨幣。最終，這項計畫的目標還將覆蓋富國銀行全球所有分支機構。

Frazier 接著補充道，「我們相信 DLT 技術在許多用例中都有應用前景，我們正積極採取這個重要的步驟，以一種實質、可擴展的方式將這項技術應用到銀行業務中。富國銀行的數位現金有潛力消除全球多個市場、多個帳戶之間，進行實時金融互動的障礙。」

除了內部結算之外，該公司還表示，日後會將其 DLT 平台整合「多個」其他應用。

值得注意的是，富國銀行並非唯一一家計劃推出加密貨幣的銀行巨頭，美國摩根大通稍早前也已宣布將推出自己的加密貨幣 JPM Coin，今年 6 月更預告，今年底會開始進行試點。

這篇文章 加密貨幣成銀行業標配？「富國銀行數位現金」試點明年開跑 最早出現於 區塊客。

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