德意志銀行宣布加入摩根大通 IIN 區塊鏈項目

英國《金融時報》9 月 15 日報導，德意志銀行（Deutsche Bank）現已加入摩根大通所主導的區塊鏈項目 IIN（Interbank Information Network, 銀行間訊息網路），往後將與網路內其餘 319 家銀行成員互相交換全球支付信息，藉此降低成本並加速跨境支付業務。

2017 年 10 月，摩根大通宣布基於其分佈式帳本技術（DLT）平台 Quorum 推出 IIN 平台，旨在與其他銀行進行資訊交換，進而解決跨境支付的合規問題。據悉，參與成員可透過網路共享支付數據，快速處理「錯誤付款」或「款項因合規原因被擱置」等問題。一般情況下，鑑於這些問題涉及整個支付鏈中的多家銀行，因此通常需耗時數週才能得以解決。

目前，IIN 現有成員多委託摩根大通代表客戶處理美元付款，而德意志銀行則是全球最大歐元清算機構。為此，摩根大通支付部門負責人 Takis Georgakopoulos 表示，「 德意志銀行的加入將幫助我們提高網絡普及性，這才是成功的先決條件。」

德意志銀行自今年 7 月實行重組之後，現金管理等類的交易銀行業務已成為這家金融機構最具競爭力的領域，德意志銀行現金管理部門負責人 Ole Matthiessen 表示，藉由這次合作，IIN 將允許德意志銀行為其客戶提供更好的服務，並降低支付處理的成本。他還表示，「 我們需要提高效率，以提供無縫、實時和數位化的支付處理流程。加入 IIN 對我們來說，絕對是非常重要的一步，因為這將有助於提高客戶的滿意度。」

目前為止，已有超過 65 家銀行在 IIN 上正式投入使用，另有 255 家銀行則是簽署了意向書。

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