貴金屬盤後－沙國油廠遇襲 金價創一週來最大漲幅 有望破1550美元

週一 (16 日) 黃金期貨回升至 1510 美元左右，由於在本週美國聯準會 (Fed) 即將召開的聯邦公開市場委員會(FOMC) 會議前夕，沙烏地阿拉伯油田遭無人機攻擊之後，導致全球原油供應減少 5%，國際油價應聲飆漲至近三十年來最大漲幅，加劇了中東的緊張局勢，促使投資人逃往避險資產，金價創下一週來最高位。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

沙烏地阿拉伯的 Saudi Aramco 石油公司兩座設施，於週六 (14 日) 凌晨遭無人機攻擊，沙國政府隨後宣布，兩座煉油廠將暫時停產，使得該國每日石油總產量將大約減少 50%，使得油價創下自 1991 年海灣戰爭以來最大的盤中漲幅。

12 月交割的黃金上漲 6.45 美元，或 0.43%，金價以每盎司 1505.95 美元作收，自上週五以來上漲 0.8%，盤中高點一度來到 1519.65 美元，創下自 9 月 6 日以來最高交易價。

12 月交割的白銀下滑 37 美分，或 2.11%，收於每盎司 17.95 美元，FactSet 的數據顯示，白銀價格每週下跌 3% 。

未來展望

週六無人機重創沙國油廠，每日將減產 570 萬桶原油，相當於全球石油供應量的 5%；根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，今年八月沙國每日的原油產量達 985 萬桶。

GoldMining 公司執行副總裁 Jeff Wright 認為，沙國和伊朗間的衝突，使得避險買盤需求上升，黃金和美元看漲，金價有望回升至 1550 美元。

摩根大通分析師表示，黃金將會在本月底小幅降至 1485 美元，但截至明年 6 越黃金恐將上漲至 1710 美元以上。

Fed 將在週二 (17 日) 召開會議，預計將在本週三 (18 日) 宣布降息。根據 Investing.com 的 Fed 利率監測工具，市場下調聯準會降息 1 碼的可能性為 78%，為數週以來的最低水平。

道明證券分析師表示，鑑於市場預計到 2020 年底，聯準會將再額外削減 60 個基點，此次降息將會是關鍵。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 13.7 美元，或 1.44%，至每盎司 939.2 美元；12 月鈀金下跌 6.1 美元，或 0.38%，至每盎司 1596.8 美元。





