〈全球油價噴出〉沙國油田遇襲促黃金強升1%破1500、白銀更猛漲逾2%

貴金屬黃金和白銀在週一 (16 日) 亞洲時段強漲，主因是沙烏地阿拉伯油田遭無人機攻擊之後，引發了對全球能源供應的擔憂，並加劇了中東的緊張局勢，促使投資人逃往避險資產。

亞洲週一上午，現貨黃金上漲 1.27%，至每盎司 1507.40 美元，美國黃金期貨上漲 0.83%，至 1512.1 美元。

(圖表取自 Kitco.com)

不過今天最特別的變化在於，白銀漲勢較黃金更凶，白銀除了被用於生產消費電子產品以及工業領域之外，本身也是避險資產，現貨白銀週一上漲 2.96%，至每盎司 17.94 美元。

(圖表取自 Kitco.com)

上週六 10 架無人機轟炸了位於 Abqaiq 的全球最大原油加工設施，以及沙烏地第二大油田 Khurais。此後沙國國有能源 Saudi Aramco 表示， 原油日產量因此減少約 570 萬桶，約佔全球原油產量的 5%。

葉門叛軍胡塞組織聲稱他們發動了此次攻擊事件，不過美國川普政府指稱，伊朗就是這次事件的幕後黑手。

原油價格週一早盤飆升，此後漲勢有所回落，但漲幅仍超過 9%。

除了此次事件以外，貴金屬交易者仍在等待美國及日本央行本週政策會議的結果，以尋找未來政策路徑。在全球增長前景低迷下，仍有利避險資產衝高。

Phillip 期貨分析師 Benjamin Lu 發布報告認為，全球央行的寬鬆貨幣政策將支持金銀在 2019 年下半年的吸引力。由於美中貿易爭端，損害了貿易和商業情緒，全球各國央行面臨越來越大的壓力，需要為萎靡不振的經濟體提供貨幣支持。

週一公布的中國經濟數據，8 月工業增加值較去年同期增長 4.4%，創 2002 年 2 月以來最低。中國總理李克強在最近一次採訪中表示，要維持 6% 或更高的經濟成長已經非常困難。