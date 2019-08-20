能源盤後—阿美油田遭無人機襲擊 美股續漲 原油穩定收高

週一交易，原油期貨紮實收高。葉門胡塞 (Houthi) 反叛軍週末對沙國最大油田之一發動無人機攻擊，提供原油最初的支撐力，接著美股持續自上週三的大跌復甦，原油穩固其漲勢。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.33 美元或 2.4%，收每桶 56.14 美元。(交易最活絡契約)

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.34 美元或 2.46%，收每桶 56.21 美元。(最前月契約)

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.10 美元或 1.9%，收每桶 59.74 美元。

中東風險

《華爾街日報》報導，胡塞反叛軍週六表示他們的目標是 Shaybah 油田，該油田屬於沙烏地阿拉伯石油公司 (Aramco) 所有，約擁有 140 億桶石油。Aramco 表示，一家天然氣加工廠發生火災且火勢已撲滅，現場沒有傷亡，該處油田也沒生產中斷。該油田每日產量約 100 萬桶石油。

德國商銀分析師 Cartsen Fritsch 表示，「儘管石油生產沒有受到影響，這仍再次讓市場聚焦中東供應風險。」

美股續漲

美國總統川普和其他官員發表貿易談判相關的評論鼓舞人心，加上中國週末降低企業的借款成本，美股延續漲勢。此外，歐洲最大經濟體——德國面臨經濟衰退風險之際，該國財長 Olaf Scholz 表示，政府將在必要時提出一些財政刺激措施。

全球金融市場波動，包括上週三在美債主要殖利率曲線反轉後引起的股市大拋售，反映出市場越來越擔憂全球經濟前景，也凸顯石油交易者對需求的擔憂。

上週石油收高，其交易出現鋸齒走勢，猛漲猛跌後又迅速反轉，本月迄今 WTI 仍收低約 4%、Brent 仍約下滑 8.3%。

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