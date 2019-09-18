 貴金屬盤後－市場靜待Fed會議 黃金進入盤整區間 漲幅停滯

週二 (16 日) 黃金期貨進入盤整區間，由於市場靜待本週三聯準會 (Fed) 正進行的聯邦公開市場委員會(FOMC) 會議結果，在昨日創下最大漲幅後，黃金和白銀雙雙出現盤整壓力，漲幅停滯。

週六 (14 日) 沙國兩座原油設施遭無人機攻擊之後，使該國每日石油總產量將大約減少一半，也進一步導致全球原油供應減少 5%，短期內投資人避險需求仍高。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

在 Fed 週三公布最新貨幣政策前夕，美國經濟數據樂觀，8 月工業生產增長 0.6%，意外創下一年來最大漲幅，9 月房屋建商信心指數上升 1 點至 68，創下 10 月以來最高水平。

12 月交割的黃金下滑 2.35 美元，或 0.16%，自上週四以來下跌 0.1%，金價以每盎司 1509.15 美元作收。

12 月交割的白銀下滑 6 美分，或 0.36%，收於每盎司 18.09 美元，FactSet 的數據顯示，白金期或自週一創下 2.6% 漲幅後小幅下跌。

未來展望

美國經濟數據良好，也削弱市場預期聯準會將下調 1 碼的信心。市場下調聯準會降息 1 碼的可能性為 65%，為數週以來的最低水平。

Kitco.com 的資深分析師 Jim Wyckoff 表示，無人機的攻擊使得中東的緊張情勢上升，沙國目前尚未支持美國一同指責伊朗，短期內貴金屬避險需求仍高。

美國 30 年期公債殖利率下跌 2 個基點至 2.29%，而 10 年期美債殖利率下跌至 1.83%。

路透社報導稱，沙國有望在兩到三週內恢復石油產量至理想水平，避免原油價格持續大幅上漲的風險，而進一步推高通膨，黃金繼續受到美債殖利率下跌的支持，有利金價上行。

分析師 Stephen Innes 則認為，金價只要掛在 1500 美元左右，黃金前景仍看好。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 13.7 美元，或 1.44%，至每盎司 939.2 美元；12 月鈀金下跌 6.1 美元，或 0.38%，至每盎司 1596.8 美元。