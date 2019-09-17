沙國遇襲敲響油市警鐘 雪佛龍：必要時將重啟中立區原油開採

針對沙國煉油廠遇襲事件，全球大型能源公司雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Michael Wirth 今 (17) 日受訪表示，本次事件敲響了全球油市的警鐘，必要時可協助重啟沙國與科威特邊境中立區的石油開採，填補原油缺口。

Wirth 強調，市場對於可能產生的風險太過鬆懈，沙國遇襲事件明確表示這些風險是真實的，儘管永遠無法預測事件何時發生，但總是必須做好準備。

Wirth 並指出，中東地區的全面戰爭可能促使油價走高，這是大家都不樂見的事情，雪佛龍將在必要時啟動沙國和科威特間中立區的石油開採。

沙國煉油廠襲擊事件，影響沙國美日油產量約 50%，以及全球 5% 原油供應，促使週一 (16 日) 油價大幅飆升，刺激能源股同漲。雪佛龍今 (17) 日收盤上漲 2.16%，至 124.12 美元；艾克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.5%，至 73.73 美元。

雪佛龍股價走勢 (圖：Google)

中立區 (Neutral Zone) 位在科威特東南部與沙烏地阿拉伯邊境交界處，該地區座擁 Khafji 和 Wafra 兩大油田，由兩國共同管理並共享石油資源，產量可達每日 50 萬桶。其中，Wafra 油田由雪佛龍代表沙國，與科威特海灣石油公司共同經營，但因地域爭議，至今已停產 4 年。

沙國前任能源部長 Khalid al-Falih 今年 2 月曾表示，有望與科威特就恢復中立區產油事宜進行磋商，重啟 Khafji 和 Wafra 油田生產。

美國總統川普周日 (15 日) 授權動用戰備儲油，以確保市場原油供應充足，穩定市場短期價格。

Wirth 表示川普的舉動將對穩定市場帶來有效作用，認為總統正在做對的事情。