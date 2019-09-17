WSJ：JATR將重砲批判FAA、波音盼737早日重返天際

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 的 737 MAX 機型，在去年 10 月及今年 3 月，於短短半年內就發生兩起致命的墜機事故。由美國及其他 9 個國家、區域所組成的共同小組聯合機關技術審查 (Joint Authorities Technical Review，JATR)，將於近期公開的報告書中，針對美國聯邦航空管理局 (FAA) 在當初的認證程序作出批判。

(圖片：Investing.com)

《華爾街日報》報導指出，聯合機關技術審查 (Joint Authorities Technical Review，JATR) 小組，對於 FAA 在特定飛航控制系統的性能評價過程中，是如何委由波音公司自行處理，在事情的說明及交代上不夠透明充分，小組也為此打算對 FAA 作出批判。

據了解，JATR 小組在報告書的結論中提到，在控制系統重要設計變更的最後決策方面，FAA 並未充分掌握。

預估 JATR 小組將呼籲各國，在資料共享及確保公開透明的作為上，須提升到另一個層級。而在 FAA 對製造商的指導及認證審查問題上，可能也會在報告書中建議 FAA，就搭載於機體的新式系統方面，必須在早期階段就介入調查。

JATR 小組是由歐盟、加拿大、中國、阿拉伯聯合大公國 (UAE)、印尼、巴西等國的航空當局所組成。根據 WSJ 的說法，JATR 小組的報告書將於數週之內提出。

波音公司的公關單位則透過書面表示「期盼 JATR 報告的公開」。並表示為讓 737 MAX 重新展開安全飛航，將會繼續協助各國當局。