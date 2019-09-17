花旗：油價上漲 可能推動中國通膨超過目標

花旗集團認為，中國的通膨已經在邁向 3% 的目標，如果目前的油價上漲持續下去，可能會限制中國人行 (PBoC) 刺激經濟的空間。

由於中國經濟正在放緩，通常在這種情況下，人行可能會考慮刺激經濟增長的方案，但鑑於消費者通貨膨脹已經被飆升的豬肉價格推高，發生在沙烏地阿拉伯的軍事打擊可能進一步推高物價，讓人行對刺激政策三思而後行，因為刺激政策本身會產生通膨效應。

沙烏地阿拉伯是中國最大原油進口國 圖片：Bloomberg

花旗集團駐香港經濟學家餘向榮在報告中寫道：「中國人行應該而且可能會區別對待非洲豬瘟和石油衝擊引發的通膨與需求拉動的通膨。」「雖然高於 3% 的總體通膨仍可能影響人行使用某些工具， 」但經濟基本面的惡化需要進一步的政策支持。

餘向榮說，石油供應衝擊可以通過提高汽車燃料、石化產品及其副產物 (例如塑料包裝) 的成本進而推升消費價格指數，餘向榮指出，估計油價意外上漲 10% 將意味著 CPI 通膨率上升 36 個基點，油價持續飆升將給花旗今年的 CPI 預測帶來「重大上行風險」 。

餘向榮寫道： 「政府也可以採取有針對性的措施來更好地管理供應衝擊。 」

中國建有戰略儲油和豬肉儲備，必要情況下可以動用儲備資源來緩解供應衝擊，而中國目前已經開始釋放儲備凍豬肉以平抑價格。

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