中國8月工業增加值年增4.4% 創17年半低點 遠低於預期

中國國家統計局公布，8 月工業增加值較去年同期增長 4.4%，不僅遠遠未達預期，也創 2002 年 2 月以來最低，增速較 7 月回落 0.4 個百分點。市場原本估計增長 5.2%。

(圖表取自中國統計局官網)

8 月零售總額增長 7.5%，而預期增長 7.9%。今年 1-8 月的固定資產投資增速放緩至 5.5%，而預測為增長 5.7%，較首 7 個月回落 0.2 個百分點。

1-8 月規模以上工業增加值增長 5.6%，社會消費品零售總額增長 8.2%，分別較首 7 個月回落 0.2 及 0.1 個百分點。

房地產方面，1-8 月房地產開發投資年增 10.5%，增速較首 7 個月回落 0.1 個百分點，當中住宅投資增長約 15%，回落 0.2 個百分點。

國家統計局指出，當前國際環境不穩定、不確定因素明顯增多，國內經濟結構性矛盾依然突出，經濟下行壓力加大。

統計局表示，下階段要繼續穩中求進工作總基調，加大逆周期調節力度，促進形成強大國內市場，確保經濟持續健康發展。

為減低經濟下行壓力，中國央行本月將銀行存款儲備金率下調至 2007 年以來的最低，但並未更廣泛地降低借貸成本。

在與美國談判方面，美中雙方預定 10 月初進行下一輪談判，雙方試圖展示善意，美方也將新一輪關稅加徵延至 10 月 15 日。據媒體報導，美中正考慮簽署一項臨時協議。