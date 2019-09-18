降費將成刺激經濟主軸？中國各地加強降費力道

中國今年積極實施減稅降費政策，而上半年減稅占減稅降費金額比重近九成。不過，隨著降費政策在下半年的密集推出，地方降費力道將明顯增加，意味著上半年主打國家級的減稅，下半年就看地方級的降費。

為了刺激今年經濟成長，中國政府推出力道空前的人民幣 2 兆元的減稅降費政策，也成為今年中國寬鬆財政策中的主打。

整體來看，中國今年上半年累計新增減稅降費人民幣 1.2 兆元，其中減稅部份人民幣逾 1 兆元。但中國 31 個省份減稅費規模不一，反映出區域經濟發展、產業結構、稅源分布差區及政策落實程度。

(圖片: AFP)

中國各省中，以廣東省減稅降費規模最大，達人民幣 1727.8 億元；北京減稅降費力道最強，金額達人民幣 1053 億元，占地方財政收入比重最高。

此外，上半年中國有一半的減稅降費金額分佈在東部五省份，廣東、江蘇、北京、浙江、上海，這些地方都有企業總部進駐，屬於經濟發達、製造業大省、小微企業多、居民收入高、財力雄厚等特徵。

而黑龍江、山西、江西、貴州的減稅降費占地方財政收入比重相對落後，意味著其減稅降費力道相對其他省份弱，這主要跟地方產業結構、居民收入相對較低有關。

不過，中國積極實施減稅降費也不全然無負作用，今年 1 至 8 月中國稅收年減 0.1%，成長幅度較 1 至 7 月減少 0.4 個百分點。

但為支持經濟成長，中國積極擴張財政支出，如基建等方面，導致今年前 8 個月一般公共收支缺口約人民幣 1.6 兆元，若未來中國缺口不斷擴大，則將加深中國財政危機。

