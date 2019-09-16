建商引進美食軟實力 日本米其林雙星主廚年底進駐高雄

高雄建商近期積極跨足餐飲版圖各有佈局，如漢來名人坊、晶英國際行館的 Ukai tei 都搶攻頂級饕客市場；國城建設此次邀請「創新懷石精饌」二星主廚 - 長谷川在佑、「法式東洋創意料理」一星主廚 - 武田健志兩位日本米其林名廚合作，將在豪宅大案「定潮」開兩家餐廳，預計最快將在 2019 年底開幕，讓高雄飲食文化接軌國際。

此次受邀來台參加雙主廚對決，其中令媒體關注的日籍主廚長谷川在佑，是日本餐廳「Den」的老闆，開幕三年後，即在 “米其林指南東京 2011” 中獲得兩顆星級高評鑑，日前又獲得亞洲 50 大最佳餐廳評比第 3 名。另一位則是米其林一星主廚武田健志，2 位主廚均表示「想要把美食帶到高雄，藉由美食認識高雄」，未來希望能結合在地食材，創作出屬於個人風格的台灣風味日本料理與法國料理，並在菜色中傳達日本傳統文化，以及生產者向消費者傳達心意的多重意義。

高雄市近年來為提升城市競爭力，積極借鏡國際港灣城市，傾全力開發亞洲新灣區，如高雄展覽館、市立圖書館總館等，亞洲新灣區更是重點打造；而位於亞洲新灣區的「定潮」，建設規劃也悄悄從硬體、國際團隊，延伸到軟實力，首創米其林雙星主廚雙店的簽約進駐，不僅打破全台灣豪宅的新紀錄，更帶給高雄更大的國際規格，屢屢開創豪宅國際至高極限。

國城「定潮」樓下 12 間市價約近 15 億元的店面皆保留不售，除了已簽約進駐，將斥資上億 打造的東京米其林雙店星級餐廳外，更將挑選並引進高級酒吧、頂級家具店、頂級生鮮超市、HI-END 音響店等，讓該豪宅社區維持優良的居住氣息，並可滿足日常生活所需；而定潮發言人洪嘉聰表示，未來不排除住宅的預約優先、獨特宴客餐點等規劃，給其住戶更尊榮的感覺，這就是米其林引入豪宅的形塑新潮流概念。