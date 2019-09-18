芝商所（CME Group）上週致函美國商品期貨交易委員會（CFTC）表示，有意提高比特幣期貨合約的現貨每月持倉上限，希望讓比特幣期貨交易員們持有更多的未平倉頭寸。

若能獲得允許進行調整，單一投資者上限將從每月 1,000 份現貨合約上調至 2,000 份。由於每份合約有 5 個比特幣，這一變化意味著交易員的最大風險敞口將從 5,000 枚比特幣（按當前價格計算價值約 5,000 萬美元）增加一倍，達到 1 萬枚比特幣（約合 1 億美元）。

然而，鑑於芝商所 7 月份未平倉合約數量達到 6,100 份左右的歷史高點，目前持有如此多未平倉頭寸的交易員寥寥無幾。但芝商所仍看到了這個市場的增長空間，並試圖為客戶爭取提高持倉上限，芝商所發言人表示，「這一決定將基於比特幣期貨市場的顯著增長、投資者的接受程度、以及我們對比特幣基礎市場的分析」。

芝商所董事總經理兼首席監管顧問 Christopher Bowen 在信中寫道，如果 CFTC 無任何異議或反對，這項新舉措將於今年 9 月 30 日生效（10 份合約）。

對此，CFTC 表示，頭寸限制旨在防止支撐期貨產品的任何大宗商品出現「過度投機行為」，若無此限制，投資者對於某一特定期貨合約的過度投機可能會導致標的資產價格突然大幅波動。

區塊客先前報導，芝加哥商業交易所（CME）自推出比特幣期貨以來，已有 2,960 個帳戶交易過該產品，而比特幣期貨的未平倉合約量更是在新帳戶激增的推動下，於 6 月份創新高達到 6,069 口合約，表明需求強勁。根據統計，CME 僅在 2019 年內就錄得 950 個新註冊帳戶，客戶總數增加 30％。此外，持有至少 25 枚比特幣（約合 280,000 美元）的高額未平倉合約持有者數量，也同樣在 6 月份創下新高，從 46 個實體增加到 49 個實體。

這篇文章 因應強勁需求！芝商所爭取提高比特幣期貨合約持倉上限 最早出現於 區塊客。

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