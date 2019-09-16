玉山金連6年入選道瓊永續指數 再創台金融業紀錄

玉山金控 (2884-TW) 在 2019 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Index DJSI) 評選中再創佳績，於全球受邀評選超過 3500 家企業中脫穎而出，連續 6 年入選「道瓊永續新興市場指數」成份股，並 4 度入選「道瓊永續世界指數」，更獲得銀行業 (Banks Industry Group) 世界排名第 3 名、亞太區第 1 名的佳績，再創台灣金融業紀錄。

道瓊永續指數由美國標準普爾道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 與瑞士永續集團 (RobecoSAM) 共同合作，透過追蹤國際上具永續經營概念的領導企業，促進企業在營運過程中關注永續發展議題，兼顧長期風險管理，是全球投資人進行永續性投資的重要參考指標。今年特別強調永續金融的評分面向，並檢視在各個業務落實責任授信與投資的程度，此外更新增個資隱私保護面向，鼓勵各金融業主動接軌國際守護顧客權益。今年在全球獲邀評選的超過 3500 家上市公司中，台灣共有 15 家企業入選世界指數。

今年全球銀行業 (Banks Industry Group) 僅有 25 家入選世界指數，玉山金控在經濟、環境、社會三大面向，包含誠信經營、風險管理、洗錢防制、隱私保護、永續金融、普惠金融、人才培育、社會公益等議題的表現大幅優於同業，更獲得銀行業 (Banks Industry Group) 世界排名第 3 名、亞太區第 1 名的佳績，再創台灣金融業的紀錄。

玉山金控及玉山銀行長期秉持誠信經營，重視人才培育與傳承，以核心本業出發，將永續發展融入企業營運，為國內首家同時導入赤道原則與綠色債券的金融業，在永續經營的各面向獲得國際的肯定。