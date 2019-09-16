台灣FinTech更國際化 首度與香港數碼港合作 推台港雙向軟著陸

金融科技創新園區 FinTechSpace，迄今即將屆滿週年，金融總會今 (16) 日表示，展望未來，園區將更國際化，今年首度與香港數碼港 (Cyberport) 合作，舉辦「台港雙向軟著陸計畫」，協助雙邊市場交流。

金融總會表示，園區展現進駐夥伴的創業加速、協同共創及國際鏈結的亮麗成果，其中在國際化部分，金融總會積極推動園區國際交流，目前已經和 7 個國際夥伴簽訂金融科技 MOU，其中包括英國、法國、澳洲及波蘭 4 個國外在台辦事處官方駐台機構，園區已經成為金融科技的國際對接門戶。

金融總會表示，未來園區將更國際化，今年更首度與香港數碼港 (Cyberport) 合作舉辦「台港雙向軟著陸計畫」，由 FinTechSpace 與香港 Cyberport 各評選 4 家具海外市場發展潛力之新創團隊，進行交換進駐、法規輔導與社群交流，協助雙邊市場落地。

在共創實證方面，園區將與台灣網路認證 (TWCA) 合作，透過 Mobile ID 行動身分識別服務與數位沙盒進行串接，提供進駐機構開發更多元的應用情境，繼而發展至市場應用的數位金融服務。

金融總會表示，金融科技創新園區成立屆滿週年，於建構國內金融科技生態環境與國際鏈結方面，已獲得階段性成果。展望第二年，將持續推動跨域創新實證，深化國際實質合作，提高台灣金融科技發展的國際能見度，並協助主管機關金管會推動金融科技發展。