英國《金融時報》報導指出，Facebook 穩定幣項目 Libra 代表將於今日稍晚跟國際清算銀行（BIS）隸下支付暨市場基礎設施委員會（CPMI）在瑞士會面，以評估該項目是否將對「金融穩定性」構成風險。 報導引述官員消息稱，Libra 的代表將接受歐洲央行（ECB）、美國聯準會（FED）、英國央行等 26 國央行官員的質詢，是 Facebook 自發表 Libra 白皮書以來，首次與多國決策官員會面。

據了解，這次會議將由歐洲央行（ECB）執行委員會成員 Benoit Coeure 主持，而 Libra 的創始人已被邀請出席會議，屆時將回答有關 Libra 的服務範圍和設計問題，會議結果將彙整成報告於今年 10 月提交給七國集團（G7）財長。

歐洲央行：Libra 將面臨「非常高的」監管標準

此前，Coeure 已警告，Libra 若真在歐盟範圍內營運，則將面臨「非常高的」監管標準。歐盟各國政府近期以來紛紛表態，認為 Libra 等加密貨幣將擾亂金融體系的穩定性，並將進一步損害各國政府和央行的主權。

歐洲決策官員由其擔憂 Libra 未來會在歐盟風行起來，原因是該地區消費者目前在跨境支付上仍面臨許多困難。 Coeure 說，這項計畫對於政府和央行來說，就猶如一道「加速改進支付」的警鐘。

法、德財長：應禁止 Libra 在歐元區內流通

法國財政部長 Bruno Le Maire 與德國財政部長 Olaf Scholz 發表聯合聲明稱，Libra 不僅對消費者帶來威脅，也會影響金融系統穩定，將竭力阻止這項計畫在歐元區內運作。

兩國更強調，Libra 沒辦法讓歐洲各國的監管單位信服，且證明他們能妥善解決這些潛在風險，所以絕不能妥協讓一家私人企業發行貨幣，因為在缺乏適當監管的情況下，Libra 將削弱政府的「貨幣主權」。

兩國財長強調，如果 Libra 一意孤行打算在歐洲尋求授權以發行加密貨幣，歐元區 19 國將聯合嚴加監管，同時考慮制定加密貨幣法規。據了解，為了嚴加審查 Libra 和其他穩定幣項目，目前擔任 G7 輪值主席的法國已迅速成立加密貨幣專項委員會，同時指派 Bruno Le Maire 擔任主委。

與此同時，Bruno Le Maire 近日也在歐盟財長會議上呼籲，歐洲央行可以開發一個「公共加密貨幣」，並重申「Libra 若在歐洲流通，將會給消費者、金融穩定性和歐洲貨幣主權」帶來風險，而若歐元區能夠使用「公共加密貨幣」，勢必會大幅抑制銀行對跨境支付收取高額費用。

Libra：2020 年底前如期發布

實際上，早在法國財長聲稱要「封殺」Libra 之後，Libra Association 就作出簡短表態稱，「法國財長這番言論進一步說明，Facebook 與全球監管機構和領導層合作的重要性。自宣布推出 Libra 項目以來，雖然只經歷短短三個月的時間，但我們已經成為全球最受關注的金融科技項目。Libra 歡迎這種審查，也因此預留了足夠的時間與監管機構進行對話，同時也希望將利益相關者的反饋納入考量。Libra Association 及其成員將致力與監管機構合作，我們已然意識到，區塊鏈是一種新興技術，決策者必須仔細考慮如何讓這個技術適應現有金融系統政策。」

Libra Association 負責人 Bertrand Perez 還表示，Libra 儲備金並不會影響各國中央銀行的貨幣政策，他說道：「在我們看來，法國和德國監管者的說法似乎並不合理，這是他們的國家貨幣政策，其實反過來 Libra 才是受法定貨幣政策影響的一方。若說 Libra 發行之時，某個國家貨幣突然出現危機，我們就會將其從一籃子貨幣中剔除掉，但是這個決定需要由 Libra Association 投票表決後才能執行。」

Bertrand Perez 透露，Libra Association 目前仍在決定如何分配「一籃子貨幣」，但可以肯定的是，美元將會佔據最大比重，大約有 50%。更重要的是，他還對德、法兩國對 Libra 的言論做出回應稱，將堅定維持原定發佈時程，即在 2020 年底之前發行 Libra，同時他也坦承，Libra Association 已經充分意識到 Libra 可能會涉及與洗錢和恐怖融資等相關問題，因此承諾將與監管機構一起合作解決。

這篇文章 擾亂金融穩定引憂患？Libra 將接受 26 國央行官員聯合質詢 最早出現於 區塊客。

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