台灣創新技術博覽會月底登場 工研院攜台塑推染敏電池

2019 台灣創新技術博覽會將於 9 月 26 日登場,將分為永續農業、綠能科技及循環再生等三個專區,展現農業與科技結合、綠色能源轉型與材料產品循環再生等創新科技,而工研院也將展出具有低成本、發電低門檻的染敏電池,未來攜手台塑 (1301-TW) 進行小量試產。

主辦單位表示,為因應環境惡化與能源短缺,全球正積極推動能源轉型,工研院自主研發出「染敏電池」,具有發電門檻低、可撓、輕量化、低成本及技術完全自主掌握等特性,目前工研院正攜手台塑,進駐沙崙智慧綠能科學城,打造年產量 5 萬片的新一代染敏電池小型試量產線,並著手進行台塑高雄仁武廠商業化量產線規劃。

永續農業方面,主辦單位表示,農業將結合科技,朝向自動化、科技化方向發展,今年在永續農業專區中,將展出「菇類資源物循環永續及多元用途開發利用」技術,將栽種菇類的剩餘資材循環再利用,解決國內大宗農業生產剩餘物質造成的環境汙染問題,達到農業經濟循環目的。

永續發展館則將展出新農業、綠能科技外,主辦單位表示,今年首度納入循環經濟主題,特別設置循環再生專區,將展出綠色製程、資源回收、創新環保材料,環保署日前也推出資源循環指標與分析系統,經濟部也擬整合人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 及區塊鏈等資通訊科技,發展新一代循環材料驗證與媒合平台。

此外,今年也邀請包括歐洲能源研究機構 ECN part of TNO (Energy research Centre of the Netherlands)、世界國際性非營利蔬菜研發機構亞蔬─世界蔬菜中心、全球動物疫苗佐劑供應商法國 SEPPIC 等、國際技術服務供應商德國萊因集團 (TÜV Rheinland)、全球最大化工企業集團巴斯夫 (BASF) 等 10 家國際產研機構前來參展。