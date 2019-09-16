三星少主李在鎔前往沙國、為5G商機佈局

南韓《中央日報》日文電子版 16 日報導。三星電子副會長李在鎔，在 14 日出發前往沙烏地阿拉伯。李在鎔除了慰勞在利雅德進行地鐵工程的員工們，也有可能與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 會面。

三星電子表示，李在鎔當天到訪沙烏地阿拉伯首都利雅德的市中心，慰勞在當地進行地鐵工程的三星物產員工。李在鎔表示「一方面脫離對石油計畫的依賴，另一方面中東也是 21 世紀的全新機會所在。大家所流下的汗水，將結為明日全新機會的重要果實」。

三星少主李在鎔。(圖片：AFP)

利雅德捷運計畫共有 6 條的地鐵路線，是總長 168 公里的沙烏地阿拉伯首宗廣域型公共交通事業。這項計畫在 2013 年，於前任沙烏地阿拉伯阿布杜拉國王 (King Abdullah bin Abdulaziz) 的時期展開。工程由南韓三星物產、西班牙 FCC、法國阿爾斯通 (Alstom) 所組成的企業聯盟承攬，三星物產負責當中的 3 條路線工程。根據三星說法，該項工程將於明年完工。

這次是李在鎔首度造訪三星位在沙烏地阿拉伯的工程現場，而背後的另一個目的，也是為了三星在今後當地政府所推動的 5G、智慧城市等計畫方面佈局。

而在各界所關心，李在鎔是否會與私交甚篤的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼在當地會面一事，三星電子表示「若有收到連絡應該就能會面，但目前還不清楚」。

李在鎔是三星物產的最大股東，持有該公司 17.2% 的股份。在今年 6 月沙國王儲穆罕默德．沙爾曼造訪南韓時，李在鎔也邀請沙爾曼到三星集團拜訪。當時曾就未來成長產業的協助方面進行討論，而除了李在鎔之外，現代汽車集團首席副董事長鄭義宣、SK 董事長崔泰源、LG 集團主席具光謨、樂天集團會長辛東彬也到場與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼會面。