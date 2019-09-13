〈港交所擬併LSE〉LSE正式拒絕港交所296億英鎊併購提案

外電報導，倫敦證券交易所 (LSE) 董事會週五 (13 日) 發出公吿，一致拒絕港交所 (00388) 的併購建議，並表示此次收購有「根本上的缺陷」。

港交所在前日單方面提出以 296 億英鎊收購倫敦交易所，其中的一項條件就是為倫敦證券交易所的股東否決收購 Refinitiv。

倫敦證券交易所在週五 (13 日) 表示，在董事會、金融及法律顧問考量這項併購提案後，董事會決議拒絕，因為有著根本上的缺陷 (fundamental flaw)，認為沒有必要與港交所進行更多的接洽。

倫交所聲明表示：「有鑑於提案中的根本缺陷，我們認為沒有進行下一步地必要。」

同時，聲明中也列出了幾項憂慮，分別是：

英國、美國和義大利的潛在監管問題

港交所與上海證券交易所現有的合作夥伴關係

港交所的股權本質上不確定 (inherently uncertain)，特別是考量到香港目前的政治情況，不確定港交所是否能長遠擔當市場策略性門戶角色

在消息釋出後，倫敦證券交易所的股票上漲 1.6%。英國財政部指出，倫敦證券交易所是英國金融系統中重要的一部分，政府及監管部門密切關注此案，但不會對商業議題做出評論。

另一方面，有消息指出，倫敦交易所傾向繼續收購 Refinitiv，意味著港交所提出的收購建議很難被接受。

近年來，倫敦證券交易所與香港交易所皆致力交易所得併購，倫敦證券交易所在兩年前曾試著與德意志交易所合併，但最後並沒有成功。而香港交易所則於 2012 年以 14 億英鎊收購倫敦金屬交易所。