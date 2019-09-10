韓國當地媒體 IT Chosun 引述消息人士稱，韓國電子製造商 LG 集團即將推出適用於區塊鏈的智慧型手機。據稱，LG 已完成有關區塊鏈和去中心化應用程式（dApps）的市場研究，接下來將要在其生產的智能手機中置入區塊鏈技術及其相關功能。

區塊客上周報導，《華爾街日報》引述知情人士消息稱，韓國電子巨頭三星擬將推出另一款區塊鏈智能手機，並以韓國通訊軟體業者 Kakao 旗下區塊鏈平台命名為「KlaytnPhone」。在三星的消息被披露後不久，有業內人士向韓國 IT Chosun 媒體透露指， LG 應該會在近期內對三星的這項創新舉措作出回應。

一位熟悉 LG 集團的匿名人士更「爆料」指，LG 為什麼會比三星慢了一步？原因是 LG 過去一直受困於如何做出「突破」，如何與其他競爭對手做出「差異化」。這位匿名人士直言，「我覺得三星在區塊鏈這一方面，正嘗試用不一樣的策略做準備」。另一位業內人士亦表示，LG 花了太多時間來做評估，「而且三星運用到 Kakao 旗下區塊鏈平台 Klaytn，單是這一點，三星就比 LG 更具吸引力。」

來源： Klaytn 官網

然而，區塊客在 Klaytn 官網上查證資料時所見，負責運營共識節點網絡並推動 Klaytn 生態系統發展的「Klaytn 治理委員會（Klaytn Governance Council）」名單上，有清楚顯示 LG Electronics 、 LG International 以及 LG U+ 均為其中一員。因此，若 LG 要推出區塊鏈手機，會否同樣與 Klaytn 有所合作仍有待觀察。

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這篇文章 區塊鏈手機要遍地開花？ 消息：繼三星後，LG 要參一腳 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』