日月光四連霸 榮獲道瓊永續領導者殊榮

日月光投控 (TAIEX: 3711, NYSE: ASX) 14 日宣佈，已連續第四年榮獲道瓊永續指數「全球半導體及半導體設備產業(Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry)」領導者(Industry Leader) 殊榮，為全球首家半導體封測業榮獲此肯定殊榮之公司，打破以往台灣業者三連霸紀錄。

日月光投控今年連續四年蟬聯「半導體及半導體設備產業」領導者，能創造此等記錄極為不易，同時控更連續四年入選英國富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)，並榮登湯森路透(Thomson Reuters) 全球百大技術領袖，為日月光在企業社會責任上長期耕耘與卓越績效再受國際上極具公信力評比機構的肯定之證明。

在道瓊永續指數表現上，日月光除在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高得分外，在 21 個子項目中的「客戶關係管理、風險管理、供應鏈管理、環境報導、產品責任」等 119 個項目，也獲該群組領先地位。

今年全球共 4755 家大型企業在半導體及半導體設備產業組 (Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry) 參與競逐，最後僅 6 家企業入選該類組世界指數成份股。

日月光自 2016 年至今，除了連續四年入選「世界指數 (DJSI World)」與「新興市場指數 (DJSI Emerging Markets )」之成份股外，更四度獲得「全球半導體及半導體設備產業組」產業領導者殊榮。

日月光投控董事長張虔表示，深切瞭解利害關係人及各界對日月光的期待，全體同仁深感責任重大，身為全球封裝測試的領導者，支持聯合國永續發展目標 (UN SDGs) ，也將其列入日月光企業永續管理的長期目標，除積極使永續文化在組織內部擴散，並規劃長期永續藍圖，更將「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續策略，落實在營運管理上，透過再生能源的開發與智慧電網的建置，實現低碳使命；運用中水回收與搖籃到搖籃設計理念，推動循環經濟；支持社區發展與環保公益，實踐社會共融、利益共享；建立負責任的採購與永續供應商發展機制，讓轉型實現永續經營，使價值共創萌芽，為實踐企業社會責任盡最大的努力。

道瓊永續指數 (The Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI) 於 1999 年推出，由 RobecoSAM 與 S&P Dow Jones 公司共同發行，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球最具公信力的永續評比之一。而「道瓊永續世界指數」每年挑選全球市值排名前 2500 家大型企業參加評選，追蹤全球大型企業在經濟、環境與社會面向上的績效表現，為投資人將企業永續列為投資考量的重要參考。

更多相關訊息請參考 DJSI 網站 http://www.robecosam.com/