美延後關稅上調日、蘋果新品發表、友達調整布局 本周重要大事回顧

美中貿易協商將在下月登場，最新進展是川普同意將 2500 億美元關稅上調日延至 10 月 15 日實行，也傳出美國正考慮與中國達成臨時貿易協議，此外，歐洲央行宣布降息、蘋果也在本周發表一系列新品，國內焦點方面，面板大廠友達 ADSs 擬自紐交所下市轉上櫃，並實施庫藏股，總經理也將由柯富仁接任，台股本周上漲 46.91 點，漲幅 0.44%，來到 10827.55 點，以下是本周重要大事回顧：

川普同意 2500 億美元中國商品關稅上調日延至 10/15

隨著美中下月談判將至，中國周三 (11 日) 首度發布美國商品關稅豁免清單，美國總統川普也在周四 (12 日) 肯定中方釋出的善意，並相應宣布美國將推遲 2500 億美元中輸美商品徵收關稅上調日至 10 月 15 日。

川普是在上月 23 日宣布，對已生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率，將在 10 月 1 日起從 25% 升至 30%，而川普表示，因應中國國務院副總理劉鶴的要求，加上 10 月 1 日是中華人民共和國成立 70 週年，作為友好姿態，同意將上調關稅日延到 10 月 15 日開徵。

川普證實 正考慮和中國達成臨時貿易協議

隨著美中下月華府談判將至，美國總統川普周四 (12 日) 證實，美國正考慮與中國達成臨時且有限的貿易協議。

美國總統川普周四盤後向外媒表示，他希望和中國達成全面的貿易協議，但對達成美中臨時、有限的貿易協議，抱持著開放的態度，而此消息一度提前被外媒披露、又經白宮官員否認，最終被川普親口證實。

歐洲央行宣布降息 11 月將重啟量化寬鬆政策 QE

歐洲央行 (ECB) 周四 (12 日) 召開 9 月利率會議，宣布降息，創 2016 年來首次，同時歐洲央行並宣布重啟 QE、改變前瞻指引至「鴿派」、開始實施利率分層制度。

歐洲央行宣布，下調存款利率 10 個基點至 - 0.5%，維持主要再融資利率在 0.00% 不變、維持邊際借貸利率在 0.25% 不變，並宣布將於 11 月 1 日起重啟量化寬鬆政策 (QE)，規模為每月 200 億歐元，且在新的 QE 結束後才會考慮升息，同時開始執行第 3 輪定向長期再融资操作 (TLTRO)，對歐洲銀行業提供低利率貸款，以鼓勵銀行對企業及消費者擴大放款，為經濟提供支持。

港交所擬溢價逾 2 成併倫交所 倫交所已正式拒絕

香港交易所周三 (11 日) 發布公告指出，擬併購倫敦交易所 (London Stock Exchange，LSE)，並且已向 LSE 發出收購邀約，港交所擬以每股港幣 197.5 元現金加 2.495 股港交所新發股票，換取 1 股倫敦交易所股票，溢價逾 2 成，併購規模高達 296 億英鎊 (約 366 億美元)。

港交所主席史美倫稱，港交所與倫交所的合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，將使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合，打造一個全球性金融基礎設施集團。

不過外電報導，倫敦證券交易所 (LSE) 董事會周五 (13 日) 正式發出公吿，在董事會、金融及法律顧問考量這項併購提案後，一致拒絕港交所的併購建議，並表示此次收購有「根本上的缺陷」，倫交所指出，包含英國、美國和義大利的潛在監管問題、港交所與上海證券交易所現有的合作夥伴關係、港交所的股權本質上不確定 (inherently uncertain)，特別是考量到香港目前的政治情況，不確定港交所是否能長遠擔當市場策略性門戶角色。

蘋果秋季新品發表一 台灣列 iPhone 首發名單

蘋果 2019 秋季發表會周三 (11 日) 台北時間凌晨 1 時登場，市場關注最新旗艦智慧型手機：iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 與 iPhone 11，台灣也入列首發名單，周五 (13 日) 預購開跑，預計下周五 (20 日) 開始陸續出貨。

蘋果除了推出了新款 iPhone 外，也推出新一代 Apple Watches 和一台 iPad，並公布揭露 Apple TV + 和 Apple Arcade 的細節。

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中國宣布取消 QFII、RQFII 投資額度限制

中國國家外匯管理局周二 (10 日) 宣布，取消合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 之投資額度限制，以吸引外資擴大進入中國市場。

QFII、RQFII 是中國金融市場開放的最重要制度之一，自 2002 年中國實施 QFII 制度、2011 年實施 RQFII 制度以來，來自全球 31 個國家和地區的超過 400 家機構投資者，皆是透過此渠道投資中國金融市場。

谷歌擴大投資台灣 將在台南建第 2 座資料中心基地

Google 周三 (11 日) 宣布因應未來在台資料中心的營運需求，繼 2013 年在彰化啟用資料中心後，已經在台南購地建置下一個資料中心基地，Google 表示，將繼續尋求在台擴展的機會，並擴大實習計畫，為台灣帶來更多的就業機會。

友達 ADSs 擬自紐交所下市轉上櫃 柯富仁接任總經理

面板大廠友達周一 (9 日) 拋出產業震撼彈，擬將公司美國存託股票 (ADSs) 自紐約證券交易所 (NYSE) 下市並轉至美國櫃檯買賣市場 (OTC) 交易，且有意在達到條件後辦理註銷註冊，終止在美國證券市場交易，友達表示，採取此做法主要考量兩因素，降低管理成本及籌資管道多元，預計最快 10 月 1 日轉至美國 OTC 交易。

此外，友達也宣布高階人事異動，經董事會決議，將由柯富仁擔任新任總經理暨營運長，原總經理蔡國新則卸任總經理，轉任集團旗下達運精密執行長暨總經理，新人事案將自周二 (10 日) 生效。

友達表示，此次高階人事案調整，主要是因應大集團營運整合及轉型策略，未來面板本業將持續朝高值、差異化布局，友達也宣布擬買回 12.5 萬張庫藏股，買回區間價 5.71-11.84 元，這也是友達相隔 17 年再度實施庫藏股。

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裕隆人事異動 納智捷陳國榮辭職 將由姚振祥接任董座

汽車大廠裕隆周四 (12 日) 公告，配合集團汽車價值鏈轉型策略，將設立自有品牌暨開放平台整合專案室，負責納智捷品牌及價值鏈整合，同時進行人事調整，現任裕隆總經理姚振祥將接任納智捷董事長，原董事長陳國榮則辭職。

裕隆表示，自有品牌暨開放平台整合專案室將負責納智捷品牌及開放平台價值鏈研發、採購、製造、銷售協調與整合。

蘇揆視察屏東 正式宣布高鐵南延

行政院長蘇貞昌周二 (10 日) 前往屏東視察交通建設，親自宣布高鐵將南延屏東，蘇揆指出，屏東人盼望高鐵延伸已經非常久了，交通部將 4 大路線規劃案向外界說明，也期盼高鐵延伸屏東能讓台灣軌道運輸升級，而根據鐵道局規劃，高鐵南延屏東案共有 4 條路線，分別是「燕巢案」、「左營案」、「高雄案」、「小港潮州案」。