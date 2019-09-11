〈蘋果新品發表〉一文統整：你不可不知的所有蘋果新品特點

眾所矚目的蘋果 (AAPL-US) 秋季產品發布會週二終於登場，蘋果推出了新款 iPhone、 Apple Watches 和一台 iPad，還揭露一些 Apple TV+ 和 Apple Arcade 的新細節。

三款新手機—iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

自週五太平洋時間 5:00 AM 起接受預購、9 月 20 日開始出貨。

蘋果最新作業系統 iOS 13 將於 9 月 16 日發布，適用 iPhone 6S 與之後所有型號。

iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro 尺寸 5.8 吋 OLED 螢幕、iPhone 11 Pro Max 尺寸 6.5 吋 OLED 螢幕，兩款均有綠色、太空輝、銀色和金色的選擇，背板為全新磨砂啞光設計。

新 iPhone 與前代 iPhone XS 和 iPhone XS Max 外型相同，但背面採用全新三鏡頭相機，包含一個長焦相機、一個可增強 40% 光線的廣角相機、一個 120 度視野的廣角相機。這些相機還可以每秒 30 幀的速度拍攝 4K 解析度的視頻。

iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的規格均大幅升級，運行速度加快的同時，功耗卻更低。iPhone 11 Pro 的電池續航力較 iPhone XS 多 4 小時，而 iPhone 11 Pro Max 則多了 5 小時。

iPhone 11

iPhone 11 螢幕 6.1 吋、售價 699 美元，較前代 (iPhone XR) 便宜 50 美元、較 XR 電池續航力多 1 小時、更快速的 Face ID、A13 Bionic 晶片，蘋果稱此款手機具備「智慧手機史上最快速 CPU 和 GPU」，6 種顏色選擇：紫、綠、黃、白、紅、黑。

(圖片：AFP）

背面搭載雙鏡頭，其中一個為 2 倍光學變焦輸出的全新廣角鏡頭。這些鏡頭都配有升級的傳感器，可實現多尺度色調映射等功能以及夜間模式，可在黑暗環境下提高照片亮度。

此外，iPhone 11 正面還配有一個 1200 萬像素的 TrueDepth 鏡頭，可拍攝慢動作視頻以及廣角自拍。

以舊換新計畫

蘋果也推出一項新的折價計畫，適用於數個國家，使用此計畫購機的話，3 款新 iPhone 起始價分別為 399、599 和 699 美元，或者按月基礎享更低價格。

串流影視服務 Apple TV+

推出日：11 月 1 日，首輪適用於 100 個國家，每月新增內容

價格：一個家庭帳戶每月 4.99 美元起

購買新 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 就享一年免費的訂閱服務。

(圖：AFP）

蘋果首次推出由 Jason Momoa 主演的新科幻電視劇《See》的預告片，該片與其他原創內容將一併與 Apple TV + 同步推出。其他原創系列包括《The Morning Show》(由 Jennifer Aniston、Reese Witherspoon 和 Steve Carell 主演)，以及一部關於 Emily Dickenson 的影集《Dickinson》，由 Hailee Steinfeld 主演。

遊戲訂閱服務 Apple Arcade

推出日：9 月 19 日，首輪適用 150 個國家、100 款新遊戲 (每月新增)

價格：家庭帳戶每月 4.99 美元起。

蘋果同步在 App Store 上推出一款新 Arcade 標籤，以便歸整訂閱遊戲服務。

Apple Arcade 每月新增遊戲且按個人興趣推薦，發布遊戲預告片和遊戲指南。用戶可以在發表時註冊一個月免費試玩版。

Apple Watch

（圖片：AFP）

Apple Watch 系列 5

399 美元 GPS 版、499 美元含 4G 網路連結功能

即日起可下訂、9 月 20 日在商店上架。

舊款系列 3 仍繼續發售，但售價下降至 199 美元。

新款 Watch 配有新型全時啟動 (Always-On Retina) 的螢幕，用戶即使沒有把手抬高也可以查看時間和通知，但不用擔心電力消耗，因為即使螢幕全時啟動，新款 Watch 電池續航力仍達 18 個小時，因其螢幕使用低溫聚矽氧烷和氧化物，以及低功耗的顯示驅動器。

新款 Watch 採 3 種不同的外殼材料：鋁、陶瓷不銹鋼、鈦，為蘋果首次採用。

新款 Watch 也包含新功能如指南針和國際緊急呼叫等功能，此外，健康和健身也仍是焦點，現在 watchOS 6 軟體具有月經週期追蹤功能，今年稍晚預計在美國推出一項新研究 app，用戶可以自選參與 3 項研究，如聽力、女性健康、心臟和動作等。

iPad

即日起可下訂，9 月 30 日出貨

起價 329 美元，但校園版用戶可以 299 美元購買。

新款 iPad 兼容蘋果智慧鍵盤和 Apple Pencil (圖片：AFP）

第七代 iPad 以 10.2 吋的 Retina 螢幕取代了 9.7 吋款，搭載 800 萬畫素鏡頭，內建 A10 Fusion 晶片，蘋果稱其速度較最暢銷 PC 還要快上一倍，可兼容蘋果智慧鍵盤和第一代 Apple Pencil。

Apple Store

蘋果公司將於 9 月 20 日在紐約重啟第五大道旗艦店，與新 iPhone 發售日相同。