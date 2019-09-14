通用汽車勞資談判恐因工會醜聞而耽擱 週日罷工箭在弦上

美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers) 和通用汽車 (GM-US) 正陷入艱難的勞資談判之中，週六 (14 日) 深夜的最後期限迫在眉睫，若無法簽署新的合約，就會罷工。

但達成協議變得越來越困難了。

據《Detroit News》報導，UAW 主席 Gary Jones 週四 (12 日) 晚間涉入工會及其財務醜聞。它可能進一步損害工會成員在談判期間對工會領導層的必要信任。

醜聞涉及盜用工會資金，在某些案例中，工會官員接受了其中一家汽車製造商飛雅特克萊斯勒的官員的賄賂。

聯邦調查局 (FBI)、美國國稅局 (IRS) 和勞工部的探員上月底搜查了 Jones 的家，FBI 發言人證實。資深工會高層 Vance Pearson 週四成為第一位在醜聞中被起訴的工會官員。其他 9 名在醜聞中認罪的人包括前工會主管、一名工會官員的遺孀，或飛雅特克萊斯勒公司負責工會業務的員工。

起訴書沒有提到 Jones 的名字，但《Detroit News》引述消息來源報導，他是政府提交的文件中提到的未具名同謀者之一，僅被稱為「UAW 官員 A」。

密西根智庫、汽車研究中心產業勞工和經濟副總裁 Kristin Dziczek 說，對 UAW 主席的指控，即使只是出現在新聞報導中，也可能對通用汽車來說是個壞消息，因為它一直希望在產業困難時期與工會達成協議。

Dziczek 說：「通用汽車無意削弱 UAW 的力量。」「但他們不希望與未能獲得基層支持的談判對手達成初步協議。」

4 年前，工會成員投票低空略過，勉強批准與 3 家汽車製造商的協議，當時沒有醜聞，產業經濟也比現在好。

擁與 UAW 簽署勞資協議的 3 家美國汽車製造商通用汽車、福特 (F-US) 和菲亞特克萊斯勒 (FCAU-US)，都在應對銷售放緩以及在開發電動車和自駕車方面投入巨資數十億美元，因其比目前市場需求具有更長期的潛力。

為了應對這些支出而省錢，通用汽車已經停止了 3 家工廠的營運：2 家變速器工廠和俄亥俄州 Lordstown 的一條裝配線。它計劃明年初關閉其在底特律最後一家工廠的裝配線。

UAW 誓言要在談判桌上贏得通用汽車的協議，以保持所有或至少部分工廠的營運。

UAW 沒有立即回應《Detroit News》報導的評論。至於起訴書，它表示法律問題不會阻止它達成符合其 46000 名通用汽車工會成員最佳利益的協議。

工會聲明指出，「我們的首要任務是保持 UAW 勞工成員的信任和信心，」「雖然這些指控非常令人擔憂，但我們堅信政府誤解了許多事實，並強調這些僅僅是指控，而不是非法行為的證據。無論如何，我們不會讓這分散我們與通用汽車正在進行的關鍵談判的注意力。為我們工會的 40 萬多名成員爭取更好的工資和福利。」

目前尚不清楚 Jones 是否能夠留任。如果他暫時或永久離職，可能有必要在周日 (15 日) 凌晨 12 點 01 分合約到期後暫時延長，以便讓新的領導階層有時間能夠加快談判速度。

Dziczek 說，「隨著事態發展，他們似乎極不可能在週六截止日期前達成暫定協議，」「所以我們只能在延期或罷工中作出選擇。」

如果決定罷工，這將是 2007 年通用汽車和克萊斯勒工人罷工來的第一次。這也將是 12 年來美國任何企業的最大罷工。

通用汽車對它是否認為工會醜聞會影響其談判不予置評。

該公司發表聲明表示，「通用汽車對政府的調查和不斷擴大的指控所揭示的工會官員的行為感到憤怒和深切關注，」

合約延長有前例可循。事實上，工會通常會在試圖與 1 家被鎖定的業者達成協議時，延長與另 2 家汽車製造商的合約。當通用汽車在勞動節之後被被鎖定時，而福特和飛雅特克萊斯勒的合約就被延長了。