〈美延遲祭中關稅〉川普延遲中國關稅 原油先跌後漲

週三 (11 日) 川普宣布同意延遲對 2500 億美元中國輸美商品加徵關稅至 10 月 15 日之後，加上石油輸出國家組織 (OPEC+)，支持原油減產，激勵週三油價格下跌 2.9% 後再度上漲逾 1%。

他們已經準備好放鬆對主要生產國伊朗制裁的跡象。石油輸出國家組織 (OPEC) 今 (12) 日公布月報，下調 2019 年和 2020 年石油需求成長，主要受到上半年經濟數據疲軟以及對全年經濟的悲觀預期影響。

川普表示他將推遲兩週後再對中國加徵額外關稅，為全球原油需求提供了一線生機。據三位知情人士透露，川普週一曾開會討論解除伊朗制裁措施，好於本月稍晚安排與伊朗總統 Hassan Rouhani 會面。

川普週一曾開會討論解除伊朗制裁措施 (圖片: 彭博)

美中長期貿易之爭，削弱了全球原油需求前景，因此 4 月份油價高峰值下滑將近 15%。在美國國家安全顧問 John Bolton 下台後，本周蘇格蘭皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 表示，川普解除伊朗制裁，將可能使 OPEC 產商的原油日產量減少約 70 萬桶。

Natixis 分析師認為，需求增長持續減緩，可能導致 OPEC 將減產協議延至 2020 年。

東京瑞穗研究所有限公司高級經濟學家 Jun Inoue 表示，川普延遲對中國關稅，意味著美國接下來也能迫使中國對貿易協議讓步，取得優勢。

根據《彭博社》數據，布蘭特原油期貨上漲 0.71%，至每桶 60.81 美元；西德州中級原油上漲 0.9%，至每桶 56.24 美元。

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