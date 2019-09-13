 貴金屬盤後－ECB降息、重啟量化寬鬆政策 金價狂漲

歐洲央行 (ECB) 於週四 (12 日) 宣布降息，創下三年來首度降息，且重新開啟量化寬鬆政策 (QE)，以支持受到貿易戰而搖搖欲墜的歐元區經濟，黃金期貨連續第二日上漲，分析師認為金價將持續看漲。

央行採取的寬鬆措施包括有：調降存款利率，並且下調至負利率區間，下調 10 個基點至負 0.5%，邊際借貸利率則維持在 0.25% 不變。

歐洲央行決議自 11 月 1 日起重啟 QE，恢復月度債券購買，重啟資產購買計畫，規模為每月 200 億歐元，並推出存款利率分級制度，試圖抑制歐元區通膨。

12 月交割的黃金上漲 4.2 美元，或 0.3%，金價以每盎司 1507.4 美元作收，收復前日下滑至 5 週以來新低位的跌幅。

12 月交割的白銀上漲近 1 美分，或 0.04%，收於每盎司 18.17 美元，今年以來，白銀已上漲了 17% 左右。

未來展望

分析師在 Erlam 表示，各地的央行陸續降息，激勵黃金上行，GoldMining 公司執行副總裁 Jeff Wright 表示，黃金從當天的高位反彈，也和美中貿易發展為明朗化有影響。

另一方面，川普延遲對中國加徵關稅，則不利黃金漲勢，美國聯準會也將在下週舉行貨幣會議，市場普遍預期 Fed 調降 1 碼。

GoldMining 公司執行副總裁 Jeff Wright 認為，目前貴金屬市場應將注意力轉移到 FOMC 會議，以及原油是否進一步減產的 OPEC 聲明，這將影響黃金避險情緒。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 0.9 美元，或 0.09%，至每盎司 951.8 美元；12 月鈀金下跌 0.7 美元，或 0.04%，至每盎司 1605.1 美元。