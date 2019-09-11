今年以來，黃金價格與金礦類股分別上漲 16.9% 與 31.3%，遠優於已開發國家與新興市場股市的 17.9% 與 7%，可說是目前為止的最大贏家。經歷過如此巨大的漲幅後，黃金與金礦類股還有繼續上漲空間嗎？「鉅亨買基金」帶你從三個面向分析黃金未來表現。

1. 美元並非近期黃金價格上漲原因

美元與黃金價格成反向關係

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/9/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

與原油和其他大宗商品相似，黃金的計價貨幣也採美元，美元本身的強弱會直接影響黃金價格的高低（以南非為例，當地開採黃金的成本多為南非幣計價，美元對南非幣升值，等同於黃金以美元計價的開採成本降低）。從上圖可看出，美元指數的強弱與黃金價格呈現反向關係，當美元指數走弱時，黃金價格往往跟隨轉強。但最近的黃金漲勢，卻發生在美元指數升值的情況下，顯示近期黃金表現並非來自美元本身。

2. 景氣領先指標惡化，刺激黃金價格上漲

扣除掉美元後，另外一個可能影響黃金價格的變數是避險情緒（包含景氣衰退風險、地緣政治風險等各種可能摧毀資產價值的風險，為求方便衡量，以下我們將聚焦在景氣衰退風險）。根據「鉅亨買基金」研究，發現美國聯邦基金利率與美國 10 年公債殖利率間差距有助預測一年後美國製造業採購經理人指數表現，而美國製造業採購經理人指數又有助判斷美國景氣週期位置。

當美國聯邦基金利率高於 10 年公債殖利率後，美國較容易陷入景氣衰退，並帶領黃金迎來一波漲勢。近期美國聯邦基金利率再度高於 10 年公債殖利率，引起投資人對於美國經濟陷入衰退的擔憂，也成為黃金價格近期大漲的主要原因。

景氣領先指標與黃金價格

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/9/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。聯邦基金利率與美國 10 年公債間利差為美國製造業採購經理人指數之領先指標，有助預測美國景氣週期。

3. 通膨無起色，黃金先表現

黃金能成為貨幣之王的原因，來自於其對抗通貨膨脹率失控，並保有實質購買力的能力（通貨膨脹率升高時，黃金通常表現較佳）。目前令全球央行苦惱的大多是通膨不如預期，通貨膨脹率狂飆的年代只存在遙遠的記憶中，通膨似乎無法成為黃金價格進一步上漲的原因。但「鉅亨買基金」認為已開發國家大都面臨政策利率過低、資產負債表龐大且政府債務居高不下的問題，若下一輪經濟衰退來到，央行能採用的常規政策工具有限。若部份央行被迫採行更加極端且實驗性質更強烈的貨幣政策時，通貨膨脹率存在突然失控的風險，而黃金便是對抗此風險的最佳工具。

黃金價格反應投資人對物價預期

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/9/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

三面向看好黃金基金

美元指數進一步走強機率偏低、美國陷入衰退機率高且長期而言，投資人不該低估通膨失控的可能性，預估未來一年黃金價格仍有 4% 至 13% 的潛在上漲空間。無論是避險性質或是對抗通膨失控的能力，黃金都是資產組合中必備的一環，建議投資人在資產配置中納入 5% 至 10% 的黃金基金。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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