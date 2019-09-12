貴金屬盤後－ECB降息呼聲高 川普推文讓Fed降息 金價回彈至1500

連續四天下滑後，週三 (10 日) 黃金收復前日跌幅，金價回歸 1500 美元大關， 由於川普推文呼籲美國聯準會 (Fed) 降息，首度拋出負利率建議，認為這麼做可減輕政府舉債負擔。另一方面，歐洲央行 (ECB) 週四會議也可能會採取貨幣寬鬆政策，避險買盤需求紛紛回歸。

川普在推特的發文中表示：「Fed 應該將基準利率降至 0 甚至更低，且我們應開始進行債務再融資，這樣一來利息成本就可大幅下降」

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 0.65 美元，或 0.04%，金價以每盎司 1505.8 美元作收，收復前日下滑至 5 週以來新低位的跌幅。

12 月交割的白銀上漲 0.5 美分，或 0.25%，收於每盎司 18.2 美元，今年以來，白銀已上漲了 17% 左右。

未來展望

TF Global Markets Ltd. 的首席市場分析師 Naeem Aslam 認為，川普已經提出負利率的建議，因此下週聯準會將如何應對總統，將是下週黃金漲幅的焦點。

Oanda 資深分析師 Edward Moya 表示，隨著金價浮動，顯示投資人對於歐洲央行近期將採取何種量化寬鬆政策，貴金屬市場數據相對清淡的一周，使黃金步入「無人區」。

本月早些時候，由於美中貿易戰的惡化，導致股市在 8 月出現拋售，金價創下六年多來的高位，但由於股市穩定，本月已經回落。本週迄今為止，黃金下跌約 1%，自 8 月底以來下跌 2%。

市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，黃金看起來比白銀更容易受到進一步疲軟的影響，考慮到市場對避險金屬的樂觀態度，白銀主要被用作工業材料，因此有利其上行。金銀比率持續下降，使白銀在短期內更具吸引力。

其他貴金屬

Comex 顯示金價帶動其他貴金屬走高，10 月鉑金上漲 6.6 美元，或 0.7%，至每盎司 946.3 美元；12 月鈀金首見攀升，上漲 9.6 美元，或 0.62%，至每盎司 1567.1 美元。