 貴金屬盤後－美消費者信心上升 避險需求降 黃金下跌

週五 (13 日) 黃金期貨收低，徘徊在 1500 美元左右，由於密西根大學公布的 9 月份消費者信心指數從 8 月份的 89.8 回彈至 92，優於市場預期，黃金收回早前部分漲幅，以彌補本週的虧損。

美國 7 月份企業庫存增加 0.4%，8 月份美國零售額增長 0.4%，美債 10 年期殖利率上升，創下自 2016 年 11 月 10 日以來最大週漲幅。削弱市場避險需求，金價下滑。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 11.4 美元，或 0.76%，金價以每盎司 1496 美元作收，回收前日漲幅，FactSet 的數據顯示，金價每週下跌 1.1%。

12 月交割的白銀下滑 67 美分，或 3.7%，收於每盎司 17.51 美元，FactSet 的數據顯示，這是自 8 月 23 日以來的最低點，白銀價格每週下跌 3% 左右。

AxiTrader 的亞太市場策略師 Stephen Innes 表示，市場關注的消費者信心和企業庫存數據上升，而美中貿易戰談判也朝樂觀前景發展，黃金可能近一步放緩漲勢，需要更長時間的清算。

未來展望

消費者信心上升，削弱了聯準會將在下週降息兩碼的可能。然而，根據 Investing.com 的 Fed 利率監測工具，市場預期聯準會有 87.7% 的可能性降息 1 碼。

消費者信心指數優於市場預期 (圖片: Stock.ai)

Innes 表示，貴金屬市場焦點將放在下週美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，屆時將召開為期兩天的會議，將於 9 月 17 日至 18 日舉行。

中國新華社週五 (13 日) 早些時候表示，北京當局擬將大豆豬肉等美農產品 從加徵關稅清單排除，市場對美中貿易關係的信心日益增強，也抑制了避險買盤的需求，不利於黃金上行。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 2.1 美元，或 0.22%，至每盎司 950.5 美元；12 月鈀金下跌 1.5 美元，或 0.09%，至每盎司 1603.3 美元。